Ucraina, Borrell: "Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno critici"

"Dopo aver ascoltato il ministro Reznikov, sappiamo che le prossime settimane e i prossimi mesi, saranno critici. Ma parliamo soprattutto delle prossime settimane, perché la situazione militare sul terreno rimane molto difficile. In particolare a Bakhmut, dove la lotta continua".Così l'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera, Josep Borrell, in conferenza stampa al termine del Consiglio Informale dei Ministri della Difesa a Stoccolma.