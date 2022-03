Ucraina, Castellone (M5S): aumento spese per difesa? Prossimo momento di discussione sarà il Def

"Noi non abbiamo presentato come maggioranza in Senato un ordine del giorno che aumenta le spese militari, l'opposizione ha fatto il passo di presentare lo stesso odg, e lì ogni forza politica farà la sua scelta".

