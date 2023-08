Ucraina, Stoltenberg: "La politica della Nato è immutata, sosteniamo rispetto integrità territoriale Kiev"

La politica della Nato non cambia: è Kiev che ha il compito di decidere quando i negoziati con Mosca potranno cominciare. Lo ha detto il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di un forum ad Arendal, in Norvegia.E' la prima dichiarazione dell'ex premier norvegese, dopo che il suo capo di gabinetto, Stian Jenssen, aveva riferito della possibilità che Kiev ceda una parte del suo territorio per poter entrare a far parte dell'Alleanza Atlantica.Jensen, ha evidenziato il Segretario Generale, ha precisato la sua dichiarazione: "Il nostro messaggio - ha detto Stoltenberg - è che la politica della Nato è immutata. Sosteniamo il diritto dell'Ucraina a esistere all'interno di confini riconosciuti, ovvero ciò che si definisce rispetto dell'integrità territoriale".