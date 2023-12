Ue: addio all'ex Presidente della Commissione Europea, Jacques Delors, fu tra i padri dell'Euro

E' deceduto quest'oggi, all'età di 98 anni, l'ex Presidente della Commissione Europea, Jacques Delors. E' quanto fanno sapere i media d'Oltralpe.Di stampo socialista, Delors fu Ministro dell'Economia e delle Finanze nel governo francese guidato da François Mitterrand (1981-1984), per poi presiedere la Commissione Europea per 10 anni, dal 1985 al 1995, anno in cui rinunciò pubblicamente, e in diretta televisiva, a candidarsi per le politiche francesi.Figura di spicco nel processo di costruzione dell'Europa, Delors fu anche considerato come uno dei padri della Moneta Unica Europea (Euro).“Profondo cordoglio per la notizia della scomparsa di Jacques Delors. Ci lascia un grande europeo, in un tempo in cui l’Europa avrebbe molto bisogno di figure come la sua”, ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda.“L’Europa moderna perde oggi il suo padre fondatore. Ne piangiamo la scomparsa, ci inchiniamo davanti alla sua forza e autorità morale, porteremo avanti con ancora maggior impegno le sue idee europee. #Delors #JacquesDelors”, è il messaggio su X dell'ex premier ed ex Segretario del Pd, Enrico Letta.“Jacques Delors ci ha lasciato, ma consegnandoci un’Unione Europea di cui è stato architetto appassionato, mosso da una visione alta dei valori liberali e del ruolo dell’Europa per l’affermazione della democrazia, dei diritti, della solidarietà e della integrazione sovranazionale”, ha scritto, sempre su X, il deputato del Pd e Vicepresidente della Commissione Difesa a Montecitorio, Piero Fassino.