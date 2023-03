Ultima fase per il Censimento permanente delle imprese  

Manca meno di un mese alla conclusione del Censimento permanente delle imprese: c’è tempo fino a venerdì 31 marzo per rispondere e completare il questionario. Le imprese con 3 e più addetti selezionate nel campione, circa 280 mila, hanno ancora qualche giorno per compilare il questionario, esclusivamente on line, accedendo al portale Statistica & Imprese con le credenziali ricevute dall’Istat.A tre mesi dall’avvio della rilevazione, è stato compilato circa il 29,5% dei questionari e il 7,4% è in fase di compilazione. Le regioni più in ritardo sono Molise, Calabria e Sicilia, le più veloci Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino.La provincia più attiva come tasso di risposta è Lecco (38,8%), in coda Crotone (15,2%).Anche rispetto ai settori produttivi non tutte le imprese stanno partecipando allo stesso modo. Le più virtuose sono quelle del settore Attività finanziarie e assicurative (35,3% dei questionari compilati), mentre quelle che operano nei Servizi di alloggio e ristorazione sono solo al 22,3%.Bisogna ricordare che partecipare alla piena riuscita del Censimento è importantissimo perché permette di conoscere la struttura del nostro sistema economico nazionale e di capire come sta cambiando. Una struttura ricchissima e interessante che si caratterizza sempre di più anche per la presenza femminile.Nel 2020 si contano circa 5.400.000 imprenditori che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie, nel 28,6% dei casi si tratta di imprenditrici. E la presenza di donne nel mondo imprenditoriale spicca soprattutto nei Servizi (32,5%), sia in quelli “di mercato ad Alto contenuto di conoscenza” (30,7%), sia negli “Altri servizi” (34,5%).La percentuale di imprenditrici è invece bassa (7,9%) nel settore delle Costruzioni, mentre arriva a ben il 27,7% nella Manifattura, settore della Manifattura a Bassa tecnologia.I dati che verranno raccolti forniranno informazioni su molti aspetti strategici del sistema produttivo: struttura proprietaria, gestione delle risorse umane, relazioni produttive e filiere, mercati di riferimento, attività innovativa e uso delle tecnologie, internazionalizzazione produttiva, processi di trasformazione e azioni per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale. Una quantità e qualità dell’offerta informativa indispensabile per le decisioni di politica economica, per la governance del Paese e per le imprese stesse.Per rispondere alle diverse richieste di informazione l'Istat fornisce un servizio integrato di assistenza a supporto alle imprese con un numero verde gratuito 800.18.88.47, un indirizzo mail dedicato censimentopermanente.imprese@istat.it, una raccolta di Faq e News.Per seguire l’andamento della rilevazione sino alla conclusione delle operazioni e spiegare il significato, l’utilità e il funzionamento del Censimento, l’Istat ha realizzato il “Diario del Censimento delle imprese”, una newsletter a cadenza quindicinale con approfondimenti tematici curati dagli esperti Istat, interviste esclusive ai principali stakeholder, iniziative speciali, e informazioni utili.