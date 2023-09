Unesco, Mazzi: "L'Italia si conferma il Paese più bello del mondo"

“Sono orgoglioso. Con il 'Carsismo nelle Evaporiti e Grotte dell’Appennino Settentrionale', un meraviglioso sito naturale la cui candidatura è stata promossa dalla Regione Emilia Romagna con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da oggi l’Italia ha ben 59 siti iscritti nella Lista del patrimonio Mondale Unesco confermandosi il Paese più bello del mondo”.Lo afferma il Sottosegretario alla Cultura con delega all’Unesco, Gianmarco Mazzi, che aggiunge: “Vive congratulazioni per il lavoro svolto e il risultato raggiunto al termine di un percorso complesso che arricchisce il valore intrinseco che la cultura esprime in connubio con la natura per una visione integrata della tutela e conservazione del Patrimonio della nostra Nazione”.