UniUrbino: esperti a confronto sulle conseguenze del cambiamento climatico

“Impatti del cambiamento climatico: nuove criticità e soluzioni nella gestione del territorio”: questo il tema di grande attualità che sabato 15 aprile, a partire dalle 9,30, nell’Aula Magna del Rettorato di Uniurb riunirà gli interventi di esperti accademici e istituzionali per affrontare l’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio, non solo dal punto di vista meteorologico e idrogeologico ma anche sociale, economico, normativo.Fenomeni estremi che si credevano proiettati in un futuro lontano ma che hanno già iniziato a manifestarsi producendo ferite gravi e vicine a noi, dalle alluvioni di Senigallia al temporale autorigenerante di Cantiano, alle grandinate nel pesarese e altri eventi inusitati già avvenuti in passato ma destinati a prodursi sempre più spesso.Un incontro organizzato dall’Institute for Climate Change Solutions dell’Ateneo, che fa seguito al protocollo d’intesa siglato nel 2019 con la Regione Marche, la Fondazione Medit Silva e il Monastero della santa Croce di Fonte Avellana.Questo il programma della giornata:9:30 -Giorgio Calcagnini - Rettore dell’Università degli Studi di UrbinoStefano Aguzzi - Assessore all’Ambiente della Regione Marche9:50 -— Simone Galeotti10:00-10:15 -— Umberto Giostra10:20-10:35 -— Stefano Morelli10:45 -— Massimo Sbriscia11:05 -—Mirko Francioni11:25 -— Giovanni Marin11:45 -— Giovanni Lani12:05-12:30 - Discussione