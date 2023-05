Università, Conte: "Continueremo ad ascoltare le richieste dei ragazzi contro il caro-affitti"

"La politica deve smetterla di parlare di giovani fannulloni, che non vogliono assumersi le loro responsabilità.Oggi all’Università 'La Sapienza' ho incontrato ragazze e ragazzi che chiedono interventi immediati contro il caro-affitti, studenti che chiedono un futuro solido fatto di diritti e welfare, non di paghe da fame e di nuova precarietà e tagli promossi dal governo Meloni.E così, mentre il Paese discute di denatalità e inverno demografico, la protesta coraggiosa di questi ragazzi spazza via la vuota retorica e pone il diritto all’abitare come primo passo per una piena autonomia.Li abbiamo ascoltati e continueremo a farlo. Intanto abbiamo condiviso alcune proposte utili a dare forza al loro futuro".Così, in un post su Facebook, il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.