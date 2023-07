Valle dei Templi: Chinnici (Pd Sicilia), Schifani vuole assecondare la proposta di Dell’Utri?

“Il governo Schifani vuole assecondare la proposta, avanzata dell’ex senatore Marcello Dell’Utri, di finanziare alle sue condizioni una grande biblioteca siciliana nella Valle dei Templi di Agrigento?”.È questa la richiesta di chiarimenti fatta dal Pd Sicilia, attraverso un’interrogazione parlamentare, firmata dall’onorevole Valentina Chinnici e sottoscritta dai deputati democratici, al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore dei beni culturali e dell’identità siciliana, Francesco Scarpinato.“Il Senatore Dell’Utri – si legge nel testo dell’interrogazione – afferma che si tratterebbe di una ‘donazione modale’, per cui la Regione dovrebbe accettare le condizioni da lui imposte e che tali condizioni coinvolgerebbero anche le università, attraverso l’attivazione di master non ben definiti”.“Da organi di stampa locale – continua l’atto di sindacato ispettivo – sembrerebbe che la Regione abbia individuato come sito preposto al suddetto progetto le case Morello, un raggruppamento di manufatti, che sorgono all’interno del Parco Archeologico i cui lavori di restauro sono già stati finanziati dalla Regione”.Infine gli interroganti chiedono “se siano state attivate, ad oggi, le procedure relative alla realizzazione di tale biblioteca”.