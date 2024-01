Vaticano. Il Papa tiene a battesimo 16 bambini e rilancia il messaggio evangelico. - VIDEO

Questa mattina, domenica 7 gennaio 2024, si ripete la solenne cerimonia del battesimo dei bimbi in Vaticano. Nella magnificenza della Cappella Sistina il Santo Padre rinnova il tradizionale rito del battesimo d’inizio d’anno per sedici bambini italiani. I piccoli, per lo più figli o parenti di dipendenti del Vaticano, erano accompagnati nella Cappella Sistina, oltre che dai genitori, dalle rispettive coppie di padrini e madrine. Concelebra la liturgia con il Papa il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski e il cardinale Fernando Vergez Alzaga, presidente del Governatorato vaticano.

“Se i bimbi piangono – per il momento sono silenziosi, ma è sufficiente che uno dia la nota e incomincia il concerto – lasciateli piangere; se hanno fame- aggiunge il Papa- allattateli, tranquilli, qui. Se hanno caldo, togliete le vesti, che a volte il caldo fa male. Loro sono i protagonisti, perché loro oggi daranno anche a noi la testimonianza di come si riceve la fede: con innocenza, con apertura di cuore”.

C’era anche una famiglia tutta calabrese ieri nella Cappella Sistina in Vaticano per il battesimo del Papa della propria bambina.

La bimba battezzata dal Santo Padre, e che vedete nella foto, si chiama Maria Paola Grillo e viene da Lametia Terme. Il papà, Roberto Grillo, è un architetto e un imprenditore. La mamma, Valentina Zaffino è invece dipendente del Vaticano, amatissima docente di filosofia alla Pontificia Università Lateranense. Ma c’è anche il nonno paterno con loro, Franco Zaffino, dipendente della RAI oggi in pensione, tecnico-chiave dello storico reparto MIAF Calabria e pioniere egli stesso degli inizi della RAI calabrese. Padrino e madrina di battesimo, sono stati invece Paolo Zaffino e Jolanda Grillone.

“Prima di darvi la benedizione- conclude il Papa- vi ringrazio per avere incominciato questa vita dei vostri figli con il Battesimo. E mi raccomando, che loro sappiano la data del Battesimo, perché è la data della nascita. E anche ognuno di noi. Se io domando a voi: “Qual è la data della tua nascita?”, io non so se tutti potranno saperlo. Ma pensate bene: la data della nascita è come un compleanno, la data nella quale ho ricevuto la grazia del Signore sono diventato cristiano e cristiana. Insegnate ai bambini questo, per festeggiarla tutti gli anni”.

Da RAI Senior arrivano intanto i messaggi infiniti di auguri per nonno Franco Zaffino e per la sua nipotina Maria Paola che da grande potrà dire “A battezzarmi è stato il Papa”.