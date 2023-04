Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana: torna "Il Maggio dei Libri"

Per il tredicesimo anno, la promozione della lettura “Il Maggio dei Libri”, organizzata dal Centro per il libro e la lettura, si conferma un appuntamento atteso e diffuso in tutto il territorio nazionale, al quale la Biblioteca Nazionale Marciana, come nelle precedenti edizioni, ha aderito con entusiasmo con un ciclo di incontri con gli autori su storia, ambiente e società a Venezia.Gli incontri in programma sono i seguenti:- Giovedì 4 maggio 2023, ore 16.30, presentazione del volume: "L'oro di Venezia. La Serenissima e le sue foreste, un viaggio alle radici della storia veneziana" di Pio Baissero, Itinera Progetti, 2022;- Giovedì 11 maggio 2023, ore 16.30, presentazione del volume: "A Venezia lucean le stelle. Personaggi e storie di una romantica invasione" di Pieralvise Zorzi Neri, Pozza, 2023;- Giovedì 18 maggio 2023, ore 18.15, presso il Museo Correr, Salone da ballo, presentazione del volume: "Il mercato dell'informazione. Notizie vere, false e sensazionali nella Venezia del Cinquecento" di Massimo Rospocher, Rosa Salzberg, Marsilio, 2022;- Giovedì 23 maggio 2023, ore 16.30, presentazione dei volumi: "Repubblica di Venezia. Un viaggio insolito tra Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro", Paper Boat Stories, 2021 di Giovanni Vale e "Guida curiosa ai luoghi insoliti del Friuli. Storia, arte, natura e folklore: un viaggio inedito nella bellezza friulana", Newton Compton, 2022 di Angelo Floramo.