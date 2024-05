Venezia ospita il Premio Bronzi di Riace. Testimonial Paola La Salvia, alto Ufficiale della Guardia di Finanza.

La Cerimonia della XXXIII Edizione si svolgerà, il prossimo 3 maggio a Venezia, città dalla straordinaria bellezza e dal fascino ipnotico senza tempo, all’interno della maestosa Sala Canova del Consiglio Regionale Veneto, sita nel cuore della Serenissima a Piazza San Marco e avrà come Testimonial dell’Evento la dott.ssa Paola La Salvia, Alto Ufficiale della Guardia di Finanza: “una guerriera dei tempi moderni”, valoroso esempio di professionalità e leadership, storia di una “eccellenza tutta italiana”.

La Manifestazione del Premio Bronzi di Riace, giunta oggi alla sua XXIII Edizione, nasce da un’idea di Giuseppe Tripodi, Presidente dell’associazione turistica “Proloco Città di Reggio Calabria” ed e’ patrocinata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dalla Presidenza del Consiglio della Regione Veneto e dalla Citta’ Metropolitana del Comune di Reggio Calabria.

L’ idea di creare questo Premio fu ispirata da una ricorrenza: l’anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, le due colossali statue rinvenute nel mare ionio, a circa 300 metri dalle coste calabre, che giacevano inabissate nei fondali del mare antistante Riace. Correva l’anno 1972 quando Stefano Mariottini, chimico romano con l’hobby delle immersioni, compì la scoperta del secolo: due opere di incommensurabile valore artistico, datate tra il 460 e il 450 A.C, due imponenti corpi maschili, plasmati nel bronzo ed anatomicamente perfetti, due personaggi tra l’umano e il divino, tra’ realtà e mito.

L’intento del Presidente Tripodi, dello stesso Presidente onorario, Giuseppe Viceconte e di tutto lo staff, è sempre stato quello di voler valorizzare l’amata Calabria, promuovendo le sue innumerevoli risorse artistico – archeologiche, e allo stesso tempo, dalle parole di Tripodi:” offrire un riconoscimento a quelle figure che, come fieri guerrieri, hanno contribuito a portare sempre più in alto il rispetto e la stima per l’Italia non solo nel nostro Paese, ma nel mondo intero.”

Tra i premiati di quest’anno vi sono figure di grande importanza. e tra questi spicca il nome del giornalista Direttore di Calabria.Live, Dr. Santo Strati, Premio alla Carriera. Con lui anche: Giovanni Battista Ballarino, Gioielliere di più case reali, gemmologo; Carlo Cadorna, Colonnello di cavalleria; Silvia Casarin Rizzolo Direttrice d’Orchestra; Giorgio Celiberti, Artista pittore; Manlio Del Giudice, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università Digitale Pegaso; Alessandro Giuliani, Luogotenente Guardia di Finanza; Nohad Haj Salih, Imprenditore; La Fabbrica della pasta di Gragnano, “Famiglia Moccia”; Giovanni Lepre, giornalista; Marco Li Calzi, Prof. Universitario; Don Massimo Manservigi, Prete regista, Paolo Micalizzi, Giornalista Critico e storico del cinema; Pastificio Rana, Cav. Giovanni Rana; Eugenio Perazza, Fondatore Magis; Carlo Piterà, Pittore; Fernando Piterà di Clima, Medico Chirurgo; Giuseppe Rizzani, Conte Cav.Gr.Cr.; Gianpaolo Romanato, Docente Universitario; Paolo Rota Gelpi, Generale di Brigata dei Carabinieri; Guido Saracco, Prof. Universitario; Stefano Signoretti, Capo della Squadra Mobile della Questura di Roma; Alessandra Simone, Questore; Santo Strati, Giornalista Premio alla carriera; Giuliano Terzi, Imprenditore; Robert Triozzi, Presidente Fire Rescue Development Program; Azienda Vita di Vetro.

Nomi illustri e altisonanti, che fanno di questo Premio uno dei punti di riferimento della storia delle eccellenze italiane.