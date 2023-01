Vialli, Dino Baggio, 'stanno morendo troppi giocatori, bisognerebbe investigare sul doping'

Parole forti, da parte dell'ex centrocampista dell'Inter e del Parma e Vicecampione Mondiale di Usa 94, Dino Baggio, in seguito ai decessi di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli.“Anche io ho paura. Sta succedendo a troppi calciatori. Negli anni miei c’era il doping. Non prendevi robe strane, prendevi robe normali ma poi bisogna vedere se col tempo riesci a buttarle fuori o no. Poi tanti hanno parlato dell’erba dei campi e dei prodotti che utilizzavano, che davano dei problemi. Anche quello è da vedere”, ha dichiarato Baggio ai microfoni del canale televisivo veneto Tv7.“Bisognerebbe risalire a quello che abbiamo preso, investigare un po’ sulle sostanze prese in quei periodi. Non so se sia dovuto a questo ma il doping c’è sempre stato, ma bisogna vedere se certi integratori con il tempo fanno bene oppure no”, ha continuato.