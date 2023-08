Vino, a Lanuvio il 5 e 6 agosto la seconda edizione di “calici di stelle”

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Lanuvio Nuova Pro Loco nell’ambito della programmazione dell’associazione Città del Vino, si svolgerà a Villa Sforza sabato 5 e domenica 6 agosto.Fitto il calendario di eventi pensato per i Wine lover.Nella due giorni lanuvina, a cui prenderanno parte ventidue aziende vinicole presenti con i banchi d’assaggio è previsto un raduno di auto d’epoca ( 5 agosto), osservazioni astronomiche a cura di Frascati Scienza, intrattenimenti musicali, un’area food a cura del Casale Fortini con i prodotti locali e le ricette della tradizione preparate da Giuseppe Verri e visite guidate al sito archeologico di Villa Sforza.“Quest’anno- spiega il vicesindaco e delegato all’associazione Città del Vino Valeria Viglietti- chi parteciperà a Calici di Stelle potrà conoscere e degustare ottimi vini e piatti della nostra tradizione, in una delle aree più belle e suggestive dei Castelli Romani, Villa Sforza”.Info su “Calici di Stelle”: E’ possibile acquistare in loco (presso lo stand all’ingresso della Villa) oppure online all’indirizzo www.lanuvionuovaproloco.it un Ticket che dà diritto ad un bicchiere serigrafato + tracolla e 8 degustazioni