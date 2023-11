Violenza contro le donne: oltre 500 mila persone alla manifestazione di Roma

Più di cinquecentomila persone hanno preso parte, ieri, alla manifestazione del Circo Massimo a Roma, contro la violenza sulle donne.Tra i partecipanti, anche la Fondazione Una, Nessuna, Centomila, con Fiorella Mannoia (Presidente onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (vicepresidenti) e tanti artisti che hanno adertito al Laboratorio Artistico della Fondazione, tra cui Paola Cortellesi, Noemi, Maria Chiara Giannetta, Malika Ayane. Alla manifestazione hanno partecipato anche il regista Ferzan Özpetek, Luca Zingaretti e Luisa Ranieri. Insieme, gli artisti hanno portato uno striscione con i colori della Fondazione e lo slogan della nuova campagna, “La prossima volta è questa”, per riaffermare che il momento utile per agire è adesso.“Mi dispiace che la manifestazione di ieri di Roma, che poteva essere una grande occasione, sia stata sprecata per motivi ideologici, come ha sottolineato oggi una filosofa femminista, Adriana Cavarero. E’ stato grave inserire nella manifestazione la questione della Palestina. La mobilitazione delle donne non deve essere inquinata da ideologia e troppa partigianeria politica”. E' quanto ha dichiarato, ai microfoni di Sky Tg 24, la Ministra a per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella.