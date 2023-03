Volontariato: intesa tra Roma Capitale e Csv Lazio

Programmare e avviare nuove attività e servizi e rafforzare il rapporto di collaborazione già esistente nel settore del volontariato: con questo intento l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari e il direttore del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, Michela Micheli, hanno firmato oggi un protocollo d'intesa con la presidente del CSV Lazio - Centro di Servizio per il Volontariato, Cristina De Luca.Nello specifico verrà data maggiore visibilità ai valori del volontariato e alla crescita della cultura della solidarietà, attraverso interventi nelle scuole e con la promozione di eventi e manifestazioni che valorizzino anche il servizio civile tra i giovani.Saranno organizzati incontri, seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche di comune interesse che riguardano la governance locale, la comunicazione istituzionale e di emergenza e le politiche sociali.Si punterà anche all’elaborazione di proposte progettuali comuni utili a concorrere a bandi di finanziamento regionali ed europei.“Con questo protocollo d'intesa – spiega l’assessora Funari – abbiamo voluto avviare un percorso di impegno comune, anche per continuare a valorizzare le attività già esistenti. Contiamo di dare più sostengo alle reti associative, per una maggiore collaborazione in sinergia con le Istituzioni”.