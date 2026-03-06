Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 17:13
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Aeroporto d'Abruzzo: al via piano Tua per collegamento integrato con i nuovi voli
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Aeroporto d'Abruzzo: al via piano Tua per collegamento integrato con i nuovi voli

Svolta nell'intermodalità allo scalo pescarese: Tua e Saga lanciano un servizio di trasporto coordinato con la programmazione aerea di aprile. Collegamenti diretti verso stazioni e filovia, gestiti tramite un'unica app e pagamenti digitali integrati.

(Prima Pagina News)
Venerdì 06 Marzo 2026
Pescara - 06 mar 2026 (Prima Pagina News)

Svolta nell'intermodalità allo scalo pescarese: Tua e Saga lanciano un servizio di trasporto coordinato con la programmazione aerea di aprile. Collegamenti diretti verso stazioni e filovia, gestiti tramite un'unica app e pagamenti digitali integrati.

L'Aeroporto d'Abruzzo si prepara a una rivoluzione della mobilità in vista del potenziamento dei voli previsto per il prossimo mese di aprile, puntando tutto su una connessione senza soluzione di continuità tra lo scalo e la rete del trasporto pubblico regionale.

Il progetto è stato sancito in un vertice strategico tra i vertici della Tua, rappresentata dal presidente Gabriele De Angelis e dal direttore generale Maxmilian Di Pasquale, e i leader della Saga, con il presidente Giorgio Fraccastoro e il direttore generale Luca Bruni.

Al centro del confronto, la ferma volontà di potenziare l'accessibilità dello scalo facilitando i flussi di passeggeri attraverso un sistema di intermodalità avanzata.

Gli uffici tecnici di Tua hanno già attivato la macchina organizzativa per strutturare un servizio che unisca l'aeroporto ai nodi nevralgici dello scambio urbano, come i capolinea degli autobus, la filovia e la stazione ferroviaria.

In una nota ufficiale, Tua ha chiarito che la missione prioritaria "è consentire ai passeggeri di proseguire il proprio viaggio utilizzando la rete del trasporto pubblico attraverso un'esperienza integrata, anche tramite un'unica app, con modalità di fruizione coordinate e più immediate", garantendo inoltre sistemi di pagamento unificati con gli altri servizi dell'azienda.

L'intera operazione si muove nel solco degli indirizzi strategici dettati dall'Assessore regionale ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis, puntando a uno sviluppo armonico dei diversi sistemi di mobilità. Il piano definitivo per l'attivazione del servizio sarà ora sottoposto al vaglio della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara per le ultime valutazioni tecniche e amministrative prima del debutto ufficiale.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Abruzzo
#Aeroporto
#Infrastrutture
#Saga
#Tua
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it