Breaking news Infrastrutture - Aeroporto d'Abruzzo: al via piano Tua per collegamento integrato con i nuovi voli

L'Aeroporto d'Abruzzo si prepara a una rivoluzione della mobilità in vista del potenziamento dei voli previsto per il prossimo mese di aprile, puntando tutto su una connessione senza soluzione di continuità tra lo scalo e la rete del trasporto pubblico regionale.

Il progetto è stato sancito in un vertice strategico tra i vertici della Tua, rappresentata dal presidente Gabriele De Angelis e dal direttore generale Maxmilian Di Pasquale, e i leader della Saga, con il presidente Giorgio Fraccastoro e il direttore generale Luca Bruni.

Al centro del confronto, la ferma volontà di potenziare l'accessibilità dello scalo facilitando i flussi di passeggeri attraverso un sistema di intermodalità avanzata.

Gli uffici tecnici di Tua hanno già attivato la macchina organizzativa per strutturare un servizio che unisca l'aeroporto ai nodi nevralgici dello scambio urbano, come i capolinea degli autobus, la filovia e la stazione ferroviaria.

In una nota ufficiale, Tua ha chiarito che la missione prioritaria "è consentire ai passeggeri di proseguire il proprio viaggio utilizzando la rete del trasporto pubblico attraverso un'esperienza integrata, anche tramite un'unica app, con modalità di fruizione coordinate e più immediate", garantendo inoltre sistemi di pagamento unificati con gli altri servizi dell'azienda.

L'intera operazione si muove nel solco degli indirizzi strategici dettati dall'Assessore regionale ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis, puntando a uno sviluppo armonico dei diversi sistemi di mobilità. Il piano definitivo per l'attivazione del servizio sarà ora sottoposto al vaglio della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara per le ultime valutazioni tecniche e amministrative prima del debutto ufficiale.