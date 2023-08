Rai2, torna domani la 'Domenica sportiva', e al timone la giornalista Simona Rolandi

ella che riparte domani domenica 20 agosto, alle 22.40 su Rai 2, sarà appunto l’Edizione numero settanta de "La Domenica Sportiva": un compleanno che ne fa la trasmissione piu' "anziana" della televisione italiana.

E di questa settantesima edizione della Domenica Sportiva Simona Rolandi sarà la nuova regina, la vera padrona di casa, la star del momento, frutto tutto questo della sua grande bravura e della sua capacità di conduzione che fa di lei una delle anchorwoman più amate da milioni di sportivi italiani.

Grande appassionata di sport, lei stessa da ragazza atleta semi professionista,nata a Roma 49 anni fa, laurea in Economia e Commercio alla "Sapienza" di Roma con il massimo dei voti e la lode,Scuola di Giornalismo di Perugia, giornalista professionista dal gennaio 2001, ha alle spalle un'esperienza ed una gavetta tutta percorsa e vissuta tra uno stadio e l’altro, e comunque in mezzo allo sport da sempre, collaborato in passato con vari periodici sportivi importanti, Roma-Lazio-Lazio-Roma, Play Horse, Volley & Volley, Fuoricampo, PV, Supervolley e Italia Sera, e lavorando in varie emittenti televisive locali romane, Rete Oro, Gold TV, Roma Channel, e diverse testate online.

Una cronista sempre sul campo, in prima linea, e già dalla prima ora, senza se e senza ma, cocciuta, determinata, piena di passione per la vita, ma tutto questo- raccontano i suoi colleghi di redazione- è legato alle sue origini, papà e mamma calabresi purosangue, vengono da Palmi, è il paese della Varia e degli “spinati”, una delle manifestazioni della pietà popolare più suggestive della storia della Chiesa.

“Le mie vacanze sono state molto marchigiane insieme al mio compagno Andrea Di Santo – racconta al Corriere Adriatico-; sono stata a Porto Sant’Elpidio, abbiamo fatto alcune uscite, al Conero come nell’entroterra e nelle zone montane. Questo è il mio rifugio di tranquillità e la mia seconda casa, un luogo dove sto bene, trovo un’alta qualità della vita e dove mi sono preparata al nuovo programma, considero questa conduzione come il coronamento di un sogno”.

Assunta alla RAI entra immediatamente a far parte della redazione di Rai Sport, collabora a Stadio Sprint nel 2004, e conduce la Domenica Sportiva Estate con Paolo Paganini dal 2007 al 2009. Nel 2008 conduce invece Notti Europee e gli speciali Olimpiadi per Rai 2. Poi, dal 2009 al 2010 conduce Replay, il lunedì in seconda serata su Rai 3 a fianco di Alessandro Antinelli. Nell'estate 2010 è ospite di Jacopo Volpi, che oggi è di fatto il suo direttore, a Notti Mondiali, trasmissione Rai dedicata ai mondiali di calcio in Sudafrica, nella quale ha il compito di raccogliere notizie in tempo reale dal web. Dall'autunno 2010 conduce Dribbling per due stagioni, parliamo dello storico programma sportivo del primo pomeriggio di Rai 2, mentre nel periodo aprile-maggio 2011 conduce anche anche 90º minuto Serie B, sostituendo in alcune puntate Mario Mattioli.

Ma ancora, nel 2012 conduce insieme ad Andrea Fusco e Jacopo Volpi Notti europee, programma di approfondimento e commenti agli incontri degli Europei di calcio, con le incursioni di Gene Gnocchi, le analisi tecniche di Adriano Bacconi e il commento di Serse Cosmi e Giampiero Galeazzi. Ad agosto, invece, per le Olimpiadi insieme a Margherita Granbassi assiste Jacopo Volpi in Buonanotte Londra. Insomma, un pedigree di tutto rispetto che oggi le vale il titolo di vera regina della Domenica Sportiva 2023.

“Ho ricaricato le energie e sono assolutamente pronta a questa nuova avventura, che vivo con grande orgoglio. Avremo un parterre di ospiti di ottimo livello. Sarò affiancata da Daniele Adani ed Eraldo Pecci per i commenti tecnici, saranno ospiti fissi Adriano Panatta e l’ex arbitro Mauro Bergonzi, avremo i collegamenti di Alberto Rimedio. Ci saranno inoltre Giusy Meloni, Valeria Ciardiello, Lucilla Granata. Una bella squadra, non vedo l’ora di iniziare. Sarà un’edizione con alcune novità, ma nel solco di una trasmissione con una lunga storia. Tornerà il pubblico in studio, curato da Paola Arcaro, con la supervisione di Alessandro Antinelli".

Una squadra leader in tutti i sensi, che anche quest’anno ha una sola mission, quella di assicurare alla Domenica Sportiva di Jacopo Volpi il massimo del successo, secondo quella che è la tradizione del programma.

Chi la conosce bene è già pronto a scommettere che per Simona Rolandi sarà questa l’ennesima passeggiata nel bosco delle “sue meraviglie”, un bosco, quello sportivo, che la vecchia campionessa romana conosce come le sue tasche.



Si potrebbe andare avanti ancora a lungo, anche perché durante i Campionati Europei di Francia 2016 la chiamano alla conduzione de Il Caffè degli Europei su Rai2 , e nella stagione 2016-2017 diventa l'inviata della Domenica Sportiva per posticipo serale di Serie A e la conduttrice delle trasmissioni pre e post partita della Coppa Italia. La cosa si ripete nella stagione 2017-2018, alla guida di tutte le trasmissioni relative alla Coppa Italia, ed anche gli studi pre e post partita della Nazionale Italiana di Calcio. Finché nell'estate 2018 diventa la regina della Domenica Sportiva Estate.



Una stagione felice per lei, perché in quello stesso anno conduce anche la storica trasmissione 90º Minuto con Alessandro Antinelli.

Ve lo dicevo in testa a questo racconto che mi è stato chiesto su di lei, Simona Rolandi è una “macchina da guerra”, che ha dedicato al lavoro e al mondo dello sport tutta la sua vita e i suoi anni più belli.

Che dire di più? In bocca al lupo Simona, e buona Domenica Sportiva.