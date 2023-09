Vaticano, don Giuseppe Alberti nuovo Vescovo di Oppido Palmi

Tradizione ecclesiastica voleva infatti che il nome del vescovo della diocesi venisse comunicato prima ancora che ai giornali ai sacerdoti di tutta la diocesi, e poi ai fedeli della diocesi con una sorta di annuncio ufficiale in chiesa. Tradizione "tradita", segno probabilmente- ci spiega un intellettuale della chiesa romana- della scarsa attenzione che la Conferenza Episcopale Italiana riserva alla Calabria. Ma forse, anche la Chiesa di Francesco, non è più la chiesa di un tempo.



Formalmente la nota ufficiale della Santa Sede dice "Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi presentata da monsignor Francesco Milito e ha nominato al suo posto il reverendo Giuseppe Alberti, del clero della Diocesi di Padova, Parroco di Santa Maria Assunta in Solesino".



Ma chi è il nuovo Vescovo di Oppido-Palmi?

Monsignor Giuseppe Alberti è nato il 17 giugno 1965 a Este, in provincia e Diocesi di Padova. Dopo aver frequentato il Seminario Minore di Padova, ha concluso il ciclo di studi in Filosofia e Teologia presso il Seminario Maggiore. E' stato ordinato sacerdote il 10 giugno 1990 per la Diocesi di Padova.

"Riconosco sinceramente - dice il nuovo Vescovo nel suo primo messaggio alla sua nuova Diocesi- che ho ricevuto con grande sorpresa e non poco turbamento la richiesta del Santo Padre di nominarmi pastore della Chiesa particolare che vive in Oppido Mamertina-Palmi. Lo sappiamo tutti che ciò che non si conosce è fonte d’incertezza e di timore, ma proprio in questi giorni le parole di Gesù a Pietro mi hanno rincuorato: “Non temere” come a dire: non guardare alla tua inadeguatezza ma fidati di me. E allora “sulla tua parola” ho accolto questa chiamata mettendo ancora una volta la mia vita nelle mani di Dio".

Ma don Giuseppe aggiunge: "Mi avvicino a voi in punta di piedi, cosciente che il Signore è arrivato nelle vostre terre prima di me e che la sua Sposa ha già molti figli nelle comunità cristiane della Diocesi. Questo mi fa sentire meno solo nel compito che mi è stato affidato e se ho accolto questa nuova chiamata è perché sono convinto che le risposte saranno il frutto di un dialogo fraterno, di una ricerca comune, e prima ancora di una fedeltà a un dono condiviso ricevuto che ci farà fare un pezzo di strada insieme. Fra Gerusalemme ed Emmaus, fra Oppido Mamertina e Palmi, il Signore camminerà con noi e noi cercheremo, insieme, di farlo con Lui".



Mons Giuseppe Alberti sarà chiamato a guidare una delle diocesi più "delicate" della regione, un territorio che si estende su 930 km² ed è suddiviso in 4 vicariati, Gioia Tauro-Rosarno, Oppido Mamertina-Taurianova, Palmi e Polistena, per un totale di 66 parrocchie.

Mons. Francesco Milito, il vescovo che per motivi di età lascia il suo incarico, da quello che abbiamo capito, lascerà Palmi per tornare a Rossano, sua città di origine, dove ha lasciato affetti ricordi e amici di vecchia data, ma conoscendo il fervore culturale dell'uomo c'è da giurare che lo rivedremo in più occasioni anche in futuro alle prese con le sue analisi e le sue ricerche di studio.

Una Chiesa dunque in eterno cammino.