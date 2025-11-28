Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 16:04
Kickboxing: Roma e il Lazio pronti per Oktagon n.30

Sulla nuova edizione sta già lavorando il promoter milanese Carlo Di Blasi, orientato verso la conferma di Roma come sede per il prossimo anno.

(Prima Pagina News)
Martedì 02 Dicembre 2025
Roma - 02 dic 2025 (Prima Pagina News)

La macchina di Oktagon non si ferma. Dopo il successo della 29ima edizione, ieri al Pala Pellicone di Ostia (sotto l’egida organizzativa di Opes e il patrocinio dei due assessorati allo sport di Roma Capitale e Regione Lazio) si pensa già alla nuova sfida di Mattia Faraoni, atteso nel circuito giapponese di K-1, ma soprattutto alla rassegna n.30 del gran galà per eccellenza negli sport da combattimento.

Una edizione speciale su cui sta già lavorando il promoter milanese Carlo Di Blasi (orientato a confermare Roma come sede della rassegna 2026), che ha ricevuto, ieri, nella conferenza stampa post evento (la prima nella storia della kickboxing italiana), la conferma dell’interesse e della vicinanza dell’assessore regionale allo sport, turismo, ambiente, Elena Palazzo, seduta al tavolo, assieme a Faraoni e ai campioni di Oktagon, per questo format e per il mondo degli sport da combattimento.

Un interesse che avrà una sua declinazione territoriale e sociale, visto che Mattia Faraoni proseguirà, anche nel 2026, nel suo viaggio nelle scuole del territorio laziale, al fianco della Regione, per sensibilizzare i più giovani sul tema del bullismo.

"Come Regione Lazio confermiamo il nostro sostegno a Oktagon perché è un grande evento internazionale capace di valorizzare lo sport, i suoi valori più autentici promuovendo allo stesso tempo lo sviluppo dei territori che li ospitano. Con atleti provenienti da tre continenti il Lazio diventa ancora una volta palcoscenico mondiale con un evento che unisce competizione agonistica e spettacolo. Allo stesso tempo confermiamo il nostro impegno verso i giovani insieme al campione di Kickboxing Mattia Faraoni: lo scorso anno con lui abbiamo organizzato nelle scuole del Lazio oltre dieci incontri contro bullismo e violenza e lo stesso faremo il prossimo anno, dimostrando come lo sport sia un alleato prezioso per l’educazione e la crescita dei nostri ragazzi", dichiara Elena Palazzo, Assessore allo Sport, al Turismo e all'Ambiente della Regione Lazio.


PPN
Prima Pagina News
