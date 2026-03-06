Breaking news Infrastrutture - Valiani (Ugl Lazio): la Cisterna-Valmontone è strategica per sicurezza e lavoro

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Infrastrutture - Valiani (Ugl Lazio): la Cisterna-Valmontone è strategica per sicurezza e lavoro
Il segretario regionale sottolinea l'importanza dell'opera per il polo produttivo pontino e la sicurezza degli 80.000 pendolari che ogni giorno percorrono la Pontina.

Venerdì 06 Marzo 2026
Roma - 06 mar 2026

Il segretario regionale sottolinea l'importanza dell'opera per il polo produttivo pontino e la sicurezza degli 80.000 pendolari che ogni giorno percorrono la Pontina.

"La realizzazione della Cisterna-Valmontone rappresenta una svolta attesa da oltre vent’anni per il Lazio e in particolare per il territorio pontino.

Non è solo una nuova infrastruttura viaria, ma un intervento che incide direttamente sulla sicurezza dei lavoratori, sulla competitività delle imprese e sulla qualità della vita dei cittadini.

L’area tra Latina, Frosinone e Roma è uno dei principali poli produttivi del Paese, con oltre 100 aziende chimico-farmaceutiche, circa 11.000 lavoratori e un export che supera i 12 miliardi di euro.

A questo si affianca un importante sistema agricolo e agroindustriale che occupa decine di migliaia di lavoratori. Proprio per questo il tema delle infrastrutture è centrale.

Ogni giorno oltre 80.000 pendolari percorrono la Ss148 Pontina, una delle strade più trafficate e pericolose della regione, con oltre 200 incidenti l’anno.

Il collegamento tra Pontina e A1 attraverso la Cisterna-Valmontone rappresenta quindi un investimento concreto sulla sicurezza dei lavoratori e sull’efficienza dei collegamenti.

Accanto alle infrastrutture è fondamentale attivare strumenti di sviluppo come la ZLS e le Zone Franche Doganali per rafforzare la competitività delle imprese e attrarre investimenti.

Infrastrutture, sviluppo economico e lavoro devono procedere insieme per sostenere la crescita del basso Lazio e migliorare la qualità della vita dei cittadini". 

E' quanto dichiara in una nota Armando Valiani, segretario regionale Ugl Lazio.


