Manovra, Salvini: "Mettere la rottamazione anche a chi ha degli accertamenti in corso"

"I margini ci sono su tutto, so che Claudio Durigon sta lavorando su quello". Così il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a Bari, a margine di un'iniziativa del Carroccio in vista delle Regionali in Puglia, replicando ad una domanda se ci siano i margini per intervenire sulle pensioni tramite un emendamento alla manovra.

"C'è la pace fiscale in legge di bilancio, le rate si potranno pagare da luglio dell'anno prossimo, e stiamo lavorando con emendamenti della Lega per allargare ancora di più la platea, ad esempio per mettere la rottamazione anche a chi ha degli accertamenti in corso", ha proseguito Salvini.

Replicando ad una domanda se sono ancora possibili modifiche, ha detto: "Assolutamente sì, è una buona legge di bilancio che può essere migliorata".

"Per la Lega la priorità è la pace fiscale, la liberazione di milioni di italiani, quasi 15 milioni, in ostaggio dell'Agenzia delle entrate per cartelle che partivano da 10 e nel tempo sono arrivate a 20-30-40-50 - ha riaffermato il vicepremier -. Fare con questi italiani un patto di fiducia, un mutuo nove anni, con rate tutte uguali, senza tassa di ingresso e cancellando le sanzioni, consentirà a tanti di pagare e allo Stato di incassare".