Sinner re del deserto: epica rimonta su Medvedev, Indian Wells è sua! Primo Masters 1000 e l'Italia in delirio

Jannik Sinner fa esplodere Indian Wells! Il numero due del mondo ha conquistato il suo primo ATP Masters 1000 battendo Daniil Medvedev con un doppio tie-break thrilling: 7-6 (8/6), 7-6 (7/4). È il primo titolo del 2026 per l'azzurro, che ha ribaltato una finale al cardiopalma contro un rivale in stato di grazia, reduce da nove vittorie consecutive e dal trionfo a Dubai un mese fa.

Sinner, 24 anni e un talento cristallino, ha servito 12 ace e convertito il 75% dei punti con la prima palla, ma il vero colpo di genio è arrivato nel secondo set. Sotto 0-4 nel tie-break, l'altoatesino ha inanellato sei punti filati, sigillando la partita con un dritto laser che ha mandato in visibilio il pubblico del Coachella Valley Stadium.

Medvedev, quarto al ranking, non ha mollato un colpo: ha salvato 5 set-point nel primo tie-break e ha dominato gli scambi da fondo con la sua classica difesa impenetrabile. Ma Sinner ha alzato l'asticella, variando ritmo e angolazioni come un maestro. "È stato il match più intenso della mia carriera qui", ha dichiarato il campione a caldo. "Daniil è un muro, ma ho creduto in me stesso fino all'ultimo punto".

Questa vittoria porta Sinner a 20 titoli ATP in singolare, consolidandolo come leader della "Next Gen" e primo italiano a vincere Indian Wells dai tempi di Nicola Pietrangeli negli anni '60. Un boost pazzesco in vista di Miami e della stagione su erba.

L'Italia del tennis è in festa: dopo il Roland Garros 2024 e le ATP Finals, Sinner aggiunge un tassello d'oro alla sua bacheca. Con 10.500 punti, si avvicina al numero 1 Alcaraz, distante solo 500 lunghezze. Medvedev, invece, resta a secco nei Masters 1000 dal 2023, ma promette rivincita: "Jannik è il favorito ovunque ora".