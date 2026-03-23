Breaking news Infrastrutture Energetiche - Carburanti, Mimit: il prezzo medio della benzina self è a a 1,72 euro al litro, il gasolio a 1,98

Nuova fiammata per i costi alla pompa in Italia. Secondo l’ultimo monitoraggio diffuso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la media nazionale per il rifornimento 'fai da te' sulla viabilità ordinaria ha raggiunto 1,722 euro/l per la verde e 1,985 euro/l per il diesel.

La situazione si fa ancora più critica per chi viaggia in autostrada, dove i listini medi salgono a 1,788 euro/l per la benzina e superano la soglia psicologica dei due euro per il gasolio, attestandosi a 2,055 euro/l. L'analisi territoriale evidenzia forti disparità regionali, con i picchi di spesa concentrati nel Mezzogiorno.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha commentato duramente i dati elaborati dal Mimit sottolineando l'estensione dei rincari: “Oggi non solo in tutta Italia i prezzi sono saliti, sia per la benzina che per il gasolio, ma mentre ieri si superavano i 2 euro per il diesel solo in autostrada, oggi oltrepassano quella soglia sia il Molise che la Campania, mentre la Calabria di ferma sul confine con 2 euro esatti al litro”.

Dona ha poi stilato la classifica dei rincari: “Secondo, quindi, i dati Mimit da noi rielaborati, oggi la benzina più cara si vende in Basilicata con 1,751 euro al litro, al secondo posto la Calabria con 1,750 euro, medaglia di bronzo per la Campania con 1,749 euro. Per il gasolio vince il Molise con 2,055 euro al litro, medaglia d’argento per la Campania con 2,002, sul gradino più basso del podio la Calabria con 2 euro”.

Anche il Codacons ha espresso profonda preoccupazione per la tendenza al rialzo che sta interessando l'intero territorio nazionale: “Nuova ondata di rialzi oggi per i prezzi dei Carburanti, con i listini che salgono in tutta Italia superando in alcune regioni la soglia psicologica dei 2 euro al litro per il gasolio al self”.

L'associazione ha evidenziato come l'incremento giornaliero stia vanificando i precedenti interventi fiscali: “Oggi il prezzo medio del gasolio sale in Italia a 1,984 euro al litro, +0,8 centesimi rispetto ai listini di ieri, mentre la benzina costa in media 1,722 euro/litro (+0,5 cent). Sulle autostrade il diesel costa in media 2,055 euro al self (+1 cent rispetto a ieri), la verde 1,788 euro/litro (+0,7 cent)”. Il Codacons ha infine messo in guardia sulle ricadute economiche per le famiglie: “Rialzi quelli registrati sulla rete che giorno dopo giorno riducono sempre di più i benefici del taglio delle accise, con impatti negativi per le tasche dei consumatori”.