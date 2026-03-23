Breaking news Infrastrutture - Piemonte, SS758: Tir fuori strada a Valdengo, traffico bloccato verso Biella

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Incidente autonomo al km 9,000 della "Masserano-Mongrando": istituita l'uscita obbligatoria, mentre Anas e Forze dell'Ordine lavorano per rimuovere il mezzo pesante.
Incidente autonomo al km 9,000 della "Masserano-Mongrando": istituita l'uscita obbligatoria, mentre Anas e Forze dell'Ordine lavorano per rimuovere il mezzo pesante.
"A causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante, sulla statale 758 “Masserano-Mongrando” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Biella, al km 9,000, a Valdengo, in provincia di Biella. Uscita obbligatoria allo svincolo Valdengo.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile".
E' quanto fa sapere l'Anas.