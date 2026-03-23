Breaking news Infrastrutture - Piemonte, SS758: Tir fuori strada a Valdengo, traffico bloccato verso Biella

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Incidente autonomo al km 9,000 della "Masserano-Mongrando": istituita l'uscita obbligatoria, mentre Anas e Forze dell'Ordine lavorano per rimuovere il mezzo pesante.

(Prima Pagina News)
Lunedì 23 Marzo 2026
Biella - 23 mar 2026 (Prima Pagina News)

Incidente autonomo al km 9,000 della "Masserano-Mongrando": istituita l'uscita obbligatoria, mentre Anas e Forze dell'Ordine lavorano per rimuovere il mezzo pesante.

"A causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante, sulla statale 758 “Masserano-Mongrando” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Biella, al km 9,000, a Valdengo, in provincia di Biella. Uscita obbligatoria allo svincolo Valdengo.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile".

E' quanto fa sapere l'Anas.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

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