Breaking news Infrastrutture - Sardegna: Carbonia rinasce con 12 milioni, il piano Fesr ridisegna il cuore della città

Dopo il via libera a Sassari lo scorso febbraio, la Regione Sardegna accende i motori della rinascita di Carbonia. Con uno stanziamento di 12 milioni e 290 mila euro, derivanti dai fondi europei FESR 2021-2027, la Giunta ha approvato ufficialmente la strategia "Rivitalizzazione Urbana di Carbonia", un piano integrato che punta a rivoluzionare il volto del centro cittadino.

Il progetto si snoda su tre direttrici fondamentali: la riqualificazione architettonica di oltre 13.500 metri quadrati tra Piazza Ciusa, Piazza Matteotti e Piazza San Ponziano, il rilancio economico attraverso incentivi alle micro e piccole imprese e una forte spinta alla partecipazione dei cittadini nei processi di co-progettazione.

Gli interventi trasformeranno il cuore urbano in un'area a misura d'uomo, con un incremento del verde pubblico, nuove zone pedonali e infrastrutture digitali all'avanguardia.

Al centro della visione c'è la rifunzionalizzazione del Mercato Civico, destinato a diventare il fulcro della vita sociale ed economica locale.

Oltre ai lavori pubblici, il piano prevede misure concrete per l'autoimprenditorialità nei settori del turismo, della cultura e dell'artigianato, con un occhio di riguardo per l'occupazione giovanile.

“Con questa delibera destiniamo oltre 12 milioni di euro al Comune di Carbonia e sosteniamo una strategia che unisce rigenerazione urbana e sviluppo economico-sociale. È un risultato importante, costruito insieme al Comune, che ci consente di investire in luoghi simbolici, ma anche di supportare la crescita delle attività economiche e di promuovere un modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile. Attraverso le risorse europee riusciamo a creare nuove opportunità per i territori e a migliorare la qualità della vita delle persone”, ha dichiarato Giuseppe Meloni, vicepresidente e assessore regionale della Programmazione e del Bilancio.

Il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, ha sottolineato l'esigenza di un cambio di passo per la città: “A questo investimento affianchiamo una visione chiara sul futuro della città. Negli anni il centro ha perso parte della sua forza attrattiva, sia dal punto di vista economico che sociale, e oggi scegliamo di intervenire in modo strutturato per invertire questa tendenza. È un progetto di riqualificazione urbana basato su un approccio integrato, che mette insieme spazi pubblici, attività economiche e comunità, con l’obiettivo di riportare il centro a essere un luogo vivo e vissuto, capace di creare nuove opportunità per la città”.

A chiudere il quadro tecnico è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici di Carbonia, Manolo Mureddu: “Interveniamo sugli spazi pubblici per migliorarne l’uso concreto. Piazze più accessibili, più possibilità per le persone e per le attività, una migliore organizzazione complessiva. Lavoriamo perché il centro sia più semplice da vivere ogni giorno, sia per chi ci abita sia per chi lo frequenta. L’obiettivo è rendere questi luoghi più funzionali, più utilizzabili e più adatti ad accogliere attività, servizi e momenti di vita urbana”.