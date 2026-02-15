Federica Brignone fa la storia: bis d'oro con il gigante a Milano-Cortina 2026, trionfo azzurro a Cortina

Federica Brignone entra nella leggenda dello sci alpino italiano con un'impresa storica ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Oggi, domenica 15 febbraio, sulle nevi di Cortina d'Ampezzo, l'azzurra ha dominato la prova di gigante femminile, ,Federica Brignone gigante,, vincendo la medaglia d'oro con un tempo totale di 2:13.50. È il bis dopo l'oro nel superG, un risultato che proietta l'Italia sul tetto del mondo, ,Olimpiadi invernali Milano Cortina.

La campionessa valdostana ha gestito alla perfezione le due manche sul tracciato veneto, ,Cortina d'Ampezzo sci,, lasciando dietro di sé la coppia svedese-norvegese Sara Hector e Thea Louise Stjernesund, appaiate in argento con lo stesso crono parziale. Al traguardo, le rivali si sono inchinate alla superiorità di Brignone, simbolo di resilienza e talento puro nello ,sci alpino gigante femminile.

Rammarico per le altre azzurre: Lara Della Mea ha sfiorato il podio chiudendo quarta a +0.67, mentre Sofia Goggia, reduce da infortuni, si è piazzata decima. Un argento mancato che non toglie lustro alla giornata azzurra, con l'Italia che rafforza il dominio nelle discipline veloci e tecniche delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ,medaglie Italia Cortina.

Brignone, 35 anni e un palmarès infinito, dedica il trionfo alla nazionale e ai tifosi: "Cortina è magica, questo oro è per l'Italia". La gara, disputata sotto un cielo sereno con oltre 20mila spettatori, conferma le Dolomiti venete come culla dello sci mondiale, ,sci Cortina d'Ampezzo.