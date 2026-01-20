Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 16:12
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Macron a Davos: "Il diritto internazionale è calpestato, le ambizioni imperiali stanno tornando"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Macron a Davos: "Il diritto internazionale è calpestato, le ambizioni imperiali stanno tornando"

Von der Leyen: "I dazi aggiuntivi di Donald Trump sono un errore".

(Prima Pagina News)
Martedì 20 Gennaio 2026
Roma - 20 gen 2026 (Prima Pagina News)

Von der Leyen: "I dazi aggiuntivi di Donald Trump sono un errore".

"I nuovi dazi sono inaccettabili soprattutto se usati come leva contro la sovranità territoriale". E' quanto ha dichiarato il Presidente francese, Emmanuel Macron, parlando al Forum Economico Mondiale in corso a Davos, in Svizzera.

"Stiamo raggiungendo una fase di instabilità e squilibrio sia per la sicurezza per l'economia", con "oltre 50 guerre anche se mi dicono che alcune sono risolte" e "un passaggio verso un mondo senza regole dove la legge internazionale è calpestata e le ambizioni imperiali tornano alla superficie", ha denunciato Macron.

"La Francia e l'Europa danno grande importanza alla sovranità e all'indipendenza" e anche al diritto internazionale. "E' per questo che abbiamo deciso il dispiegamento di nostre forze in Groenlandia", ha aggiunto il titolare dell'Eliseo.

L'Europa è rimasta sola a non difendere le sue imprese, ma "nell'attuale situazione di mancanza di rispetto per le regole globali e per condizioni di parità, lo strumento anti-coercizione economica rappresenta uno strumento potente e l'Europa non dovrebbe esitare a usarlo".

Si deve "escludere di accettare passivamente la legge del più forte che porta alla vassallizzazione" e alla "politica del sangue" e accettare "una nuova legge coloniale non ha senso", ha sottolineato ancora Macron. "I nuovi dazi sono inaccettabili soprattutto se usati come leva contro la sovranità territoriale", ha precisato.

“Quando si tratta della sicurezza della regione artica, l’Europa è pienamente impegnata”. Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum Economico Mondiale di Davos.

“I dazi aggiuntivi proposti” da Donald Trump sulle importazioni negli Usa dalle nazioni europee che hanno inviato militari in Groenlandia “sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data. L’UE e gli Stati Uniti hanno concordato un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa”, ha evidenziato von der Leyen.

 


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#EmmanuelMacron
#ForumdiDavos
#UrsulavonderLeyen
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it