Breaking news Infrastrutture - Cisterna-Valmontone: al via le prime gare per l'opera attesa da 25 anni nel Lazio

Dopo un quarto di secolo di attesa, la bretella stradale Cisterna-Valmontone entra ufficialmente nella fase operativa con l'avvio delle prime gare d'appalto.

L'infrastruttura, considerata un raccordo strategico fondamentale per il Centro Italia, permetterà di connettere direttamente la strada statale Pontina con l'autostrada A1 Milano-Napoli, facilitando i collegamenti tra Latina, i distretti industriali del sud romano e la spina dorsale autostradale del Paese.

L'investimento complessivo ammonta a 1,3 miliardi di euro, finanziati in larga parte dal Governo nazionale con un contributo di 100 milioni di euro da parte della Regione Lazio.

Durante la presentazione ufficiale a Latina, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sottolineato l'importanza del risultato raggiunto: “Abbiamo riavviato un progetto fermo da 25 anni. È un’opera che porterà vantaggi per famiglie e pendolari. È uno dei primi progetti arrivati ​​sulla mia scrivania. Ringrazio le imprese del territorio per aver tenuto accesa la fiammella. I tempi sono certi: ci tenevo ad esserci perché, dopo 25 anni, l’opera meritava la presenza del ministro. Sono contento di celebrare l’Italia che costruisce”.

Il tracciato si svilupperà per 31,5 chilometri sull'asse principale, attraversando i territori di Labico, Valmontone, Artena, Lariano, Velletri, Cori e Cisterna di Latina, fino a innestarsi sulla Pontina al confine con Aprilia.

Il progetto prevede inoltre 4 chilometri di tangenziale a Lariano, 5 svincoli strategici, 18 viadotti (per quasi 5 km totali) e 4 gallerie.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “Finalmente ci siamo, è stato un gran lavoro. E’ uno snodo logistico molto importante per un territorio prezioso, caratterizzato da un’elevata vitalità economica: distretti industriali, aree agricole a forte produttività, poli artigianali. Tutti beneficeranno di un accesso migliorato ai mercati regionali e nazionali”.

L'opera è stata suddivisa in 14 lotti funzionali per accelerare i cantieri e favorire la partecipazione delle aziende locali. Una volta completata, la trasversale dovrebbe assorbire un flusso di circa 40.000 veicoli al giorno, alleggerendo drasticamente il carico sulla via Pontina, attualmente l'unica grande arteria della zona, migliorando così la sicurezza e i tempi di percorrenza per migliaia di utenti.