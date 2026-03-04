Breaking news Infrastrutture - Svincolo A30 Maddaloni, Ferrante: "Salto di qualità per lo sviluppo del territorio"

Si è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione del nuovo svincolo di Maddaloni (CE) sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, un'opera attesa da decenni che promette di rivoluzionare la logistica e la viabilità della Campania.

All'evento hanno partecipato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante. Quest'ultimo ha sottolineato come la realizzazione dello svincolo rappresenti “rappresenta un salto di qualità per lo sviluppo del territorio, che consentirà di rilanciare l'Interporto Sud Europa e migliorare la viabilità urbana”.

Ferrante ha poi aggiunto che, dopo un lungo periodo di stallo, si sblocca finalmente un'opera vitale, definendola il "cuore pulsante della crescita infrastrutturale e produttiva dell'area casertana".

In merito alla portata strategica dell'intervento, il Sottosegretario ha dichiarato: "Grazie alla convenzione tra Mit e Aspi è stato finalmente possibile completare un'infrastruttura che cittadini e imprese attendevano da tempo, in grado di rappresentare una svolta storica per l'economia regionale e per il sistema logistico nazionale.

Il nuovo casello di Maddaloni consentirà di incrementare la funzionalità e l'efficienza dei collegamenti, con un drastico abbattimento delle emissioni nocive e il sensibile alleggerimento del traffico ordinario del territorio. È inoltre un'opera che catalizzerà gli investimenti a Maddaloni e nel casertano, rendendo più accessibile l'Interporto Sud Europa nella prospettiva di rafforzare il suo ruolo come scalo merci strategico nel Mediterraneo.

Questo svincolo è l'emblema di un'infrastruttura moderna e sostenibile, in grado di coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale: non si tratta solo un'uscita autostradale, ma una porta di accesso verso il futuro del territorio. Come governo continueremo a lavorare per promuovere la crescita infrastrutturale della Campania e di tutto il Mezzogiorno".

L'apertura del nuovo casello garantirà una connessione fluida tra la grande rete autostradale e l'Interporto Sud Europa, uno dei nodi logistici più importanti del Mezzogiorno, decongestionando al contempo le arterie stradali ordinarie che per anni hanno sopportato il peso del traffico pesante diretto allo scalo merci.