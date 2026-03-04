Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:39
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Svincolo A30 Maddaloni, Ferrante: "Salto di qualità per lo sviluppo del territorio"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Svincolo A30 Maddaloni, Ferrante: "Salto di qualità per lo sviluppo del territorio"

Inaugurato il nuovo casello autostradale alla presenza del Ministro Salvini: l'opera sblocca l'accesso strategico all'Interporto Sud Europa e punta a decongestionare la viabilità dell'area casertana riducendo le emissioni.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 04 Marzo 2026
Caserta - 04 mar 2026 (Prima Pagina News)

Inaugurato il nuovo casello autostradale alla presenza del Ministro Salvini: l'opera sblocca l'accesso strategico all'Interporto Sud Europa e punta a decongestionare la viabilità dell'area casertana riducendo le emissioni.

Si è tenuta oggi la cerimonia di inaugurazione del nuovo svincolo di Maddaloni (CE) sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, un'opera attesa da decenni che promette di rivoluzionare la logistica e la viabilità della Campania.

All'evento hanno partecipato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il Sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante. Quest'ultimo ha sottolineato come la realizzazione dello svincolo rappresenti “rappresenta un salto di qualità per lo sviluppo del territorio, che consentirà di rilanciare l'Interporto Sud Europa e migliorare la viabilità urbana”.

Ferrante ha poi aggiunto che, dopo un lungo periodo di stallo, si sblocca finalmente un'opera vitale, definendola il "cuore pulsante della crescita infrastrutturale e produttiva dell'area casertana".

In merito alla portata strategica dell'intervento, il Sottosegretario ha dichiarato: "Grazie alla convenzione tra Mit e Aspi è stato finalmente possibile completare un'infrastruttura che cittadini e imprese attendevano da tempo, in grado di rappresentare una svolta storica per l'economia regionale e per il sistema logistico nazionale.

Il nuovo casello di Maddaloni consentirà di incrementare la funzionalità e l'efficienza dei collegamenti, con un drastico abbattimento delle emissioni nocive e il sensibile alleggerimento del traffico ordinario del territorio. È inoltre un'opera che catalizzerà gli investimenti a Maddaloni e nel casertano, rendendo più accessibile l'Interporto Sud Europa nella prospettiva di rafforzare il suo ruolo come scalo merci strategico nel Mediterraneo.

Questo svincolo è l'emblema di un'infrastruttura moderna e sostenibile, in grado di coniugare sviluppo e sostenibilità ambientale: non si tratta solo un'uscita autostradale, ma una porta di accesso verso il futuro del territorio. Come governo continueremo a lavorare per promuovere la crescita infrastrutturale della Campania e di tutto il Mezzogiorno".

L'apertura del nuovo casello garantirà una connessione fluida tra la grande rete autostradale e l'Interporto Sud Europa, uno dei nodi logistici più importanti del Mezzogiorno, decongestionando al contempo le arterie stradali ordinarie che per anni hanno sopportato il peso del traffico pesante diretto allo scalo merci.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#A30
#Infrastrutture
#Maddaloni
#TullioFerrante
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it