Breaking news Infrastrutture - Campania, Salvini: "26 miliardi di cantieri aperti, un nuovo rinascimento per la regione"

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha scelto l'inaugurazione del nuovo svincolo di Maddaloni sull'autostrada A30 Caserta-Salerno per tracciare un bilancio imponente delle opere pubbliche in corso nel Mezzogiorno.

Il piano di ammodernamento e potenziamento delle reti di trasporto regionale sta vivendo una fase di accelerazione che, secondo il Ministro, segna una svolta epocale per l'intero comparto produttivo e logistico campano.

Salvini ha sottolineato la portata economica degli interventi in atto: "Noi abbiamo 26 miliardi di euro di cantieri aperti in Campania, una cosa che non ha precedenti nella storia. Penso che sia significativo, un nuovo rinascimento per la Campania. E da ministro sono orgoglioso di avere questa mole di investimenti".

Il titolare del MIT ha poi precisato che l'inaugurazione odierna è solo il primo di una lunga serie di traguardi che verranno tagliati a breve: "Non solo in provincia di Caserta, ma in tutta la Campania, tante altre opere come questa verranno inaugurate nei prossimi mesi".

Salvini ha inoltre rivendicato un approccio pragmatico alla gestione delle opere pubbliche, distaccato dalle appartenenze politiche locali: "A me non interessano i colori politici dei sindaci e degli amministratori: le cose si devono fare e si fanno. Sono arrivato in ufficio e uno dei primi problemi che ho trovato era il fermo della Napoli-Bari, che ho fatto ripartire, nonostante alcuni professionisti del no".

La strategia infrastrutturale per la Campania si conferma dunque un pilastro della ripartenza del territorio, con un focus particolare sul completamento della linea Alta Capacità Napoli-Bari e sul potenziamento dei nodi autostradali per favorire la vivacità economica di una delle regioni chiave per lo sviluppo del sistema Paese.