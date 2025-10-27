Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:36
Rai 3: a "Lo Stato delle Cose" l'attentato a Sigfrido Ranucci

Massimo Giletti intervista un collaboratore di giustizia.

(Prima Pagina News)
Lunedì 27 Ottobre 2025
Roma - 27 ott 2025 (Prima Pagina News)

Massimo Giletti intervista un collaboratore di giustizia.

Chi c’è dietro l’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci? Nella nuova puntata de “Lo Stato delle Cose” il programma di Massimo Giletti in onda stasera alle 21.20 su Rai 3, parlerà un collaboratore di giustizia che con le sue rivelazioni ha reso possibili importanti operazioni contro la 'ndrangheta.

Aldo Cazzullo interverrà sui principali eventi della settimana e il leader di Azione Carlo Calenda e il direttore del Tempo Tommaso Cerno, si confronteranno sull’attualità politica italiana.

L’inchiesta sul delitto di Garlasco continua con nuovi colpi di scena: Andrea Sempio è stato convocato dalla consulente della Procura di Pavia. Sul corpo di Sempio sono state eseguite alcune misurazioni che saranno messe a confronto con le ferite rinvenute sul corpo di Chiara Poggi: si sta andando verso una "riscrittura" della dinamica del delitto?

In studio il confronto tra Antonio De Rensis, avvocato del condannato Stasi e Armando Palmegiani il nuovo consulente dell'indagato Sempio.

Infine, nuove rivelazioni sulla vicenda della società “Italo Belga” che gestisce gran parte della spiaggia di Mondello, in Sicilia: insieme al consigliere regionale Ismaele La Vardera, si cercherà anche questa volta di accendere la luce su una vicenda molto opaca


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

