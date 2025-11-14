Hai dimenticato la password? Clicca qui
Roma: sanità, riqualificata e rinnovata la Casa della Comunità "San Felice" a Centocelle

Un presidio sanitario efficiente e moderno, con all'interno il centro prelievi, il centro vaccinale, l'ambulatorio infermieristico, una palestra di riabilitazione respiratoria e poi la cardiologia, l’endocrinologia, la geriatria e molto altro.

(Prima Pagina News)
Venerdì 14 Novembre 2025
Roma - 14 nov 2025 (Prima Pagina News)

Un presidio sanitario efficiente e moderno, con all'interno il centro prelievi, il centro vaccinale, l'ambulatorio infermieristico, una palestra di riabilitazione respiratoria e poi la cardiologia, l’endocrinologia, la geriatria e molto altro.

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha inaugurato questa mattina la Casa della Comunità “San Felice” di via degli Eucalipti 14, nel municipio V, che, grazie al finanziamento complessivo di oltre 1.727.300 euro, torna al servizio dei cittadini, totalmente rinnovata e riqualificata.

 

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre al presidente Rocca, anche il direttore generale della Asl Roma 2, Francesco Amato, e la direttrice del distretto D5 della Asl Roma 2, Cristina Patrizi. 

 

La struttura, adesso, è un nuovo presidio efficiente e moderno, essendo dotata di un centro prelievi, il servizio di vaccinazioni e ambulatori per visite specialistiche di broncopneumologia, cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, endocrinologia, geriatria, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria e urologia.

 

I lavori hanno riguardato anche la realizzazione di una palestra per riabilitazione e un nuovo ascensore esterno per il superamento delle barriere architettoniche e il collegamento tra i piani. 

 

Quella di San Felice è la quarta Casa della Comunità inaugurata a Roma quest’anno dal presidente Rocca, dopo quelle di via Antistio n° 15 (VII Municipio), di San Nemesio (VIII Municipio), e di via delle Averle (VI Municipio). 

 

Nelle prossime settimane, sono previste altre nuove aperture sul territorio della Asl Roma 2.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

