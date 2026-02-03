Aggressione troupe Farwest, Meloni riceve l'inviata: "C’è un problema culturale, serve chiarezza"

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta duramente sul tema della violenza e della sicurezza dei giornalisti dopo l'aggressione subita a Torino dall'inviata di Farwest, Bianca Leonardi.

Ricevendo una delegazione del programma di Rai3, in onda stasera alle 21:20, la premier ha espresso solidarietà alla troupe colpita dai gruppi antagonisti durante il corteo per il centro sociale Askatasuna.

In un'intervista rilasciata a Salvo Sottile, Meloni ha sottolineato come la risposta del governo debba muoversi su due binari: legislativo e culturale. "Non si può arretrare. Stiamo lavorando per garantire norme ancora più efficaci affinché queste cose non accadano, ma penso sia anche un problema di humus culturale", ha dichiarato la premier.

Il Presidente del Consiglio ha poi spostato l'attenzione sul dibattito parlamentare previsto con il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, lanciando una sfida politica aperta alle altre forze partitiche. Nello specifico, Meloni chiede un impegno unitario contro la violenza, senza ambiguità.

Commentando le recenti aperture della segretaria del PD sulla compattezza delle istituzioni, inoltre, la premier ha chiosato con un secco: "Speriamo".