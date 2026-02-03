Breaking News Infrastrutture: Accordo tra Leonardo e l'India per la produzione di elicotteri

La Adani Defence & Aerospace, società di Adani Enterprises Ltd, azienda leader nel campo dell'ASD (aerospazio e difesa), e Leonardo, hanno annunciato oggi la firma di un Memorandum of Understanding (MoU).

Mediante tale accordo i due partner realizzeranno un ecosistema industriale integrato in ambito elicotteristico in India, rispondendo alla crescente domanda del mercato militare nazionale e sostenendo il Paese verso l’autosufficienza nella produzione di velivoli ad ala rotante.

Per soddisfare le richieste delle forze armate indiane in campo elicotteristico, Leonardo ha proposto modelli di velivoli all'avanguardia come gli AW169M e gli AW109 TrekkerM.

La collaborazione assicurerà una graduale localizzazione, solide capacità di manutenzione, di riparazione e revisione, e servizi completi di addestramento per i piloti.

Sfruttando le competenze di Leonardo nella progettazione e realizzazione di elicotteri, riconosciuta a livello mondiale, e quelle di Adani Defence nei settori dell’ASD, quest’iniziativa consente di fare progressi verso la realizzazione della visione espressa dai principi dell’Aatmanirbhar Bharat (autosufficienza nazionale), e rafforza la modernizzazione della difesa indiana con la possibilità di estendere tali capacità anche ad applicazioni nell’aviazione civile e alla catena di fornitura internazionale.

Questo ecosistema promette di avere un forte impatto di trasformazione dal punto di vista economico: migliaia di posti di lavoro altamente qualificati nei settori dell’ingegneria, della produzione, della logistica e dei servizi di supporto, rafforzando il ruolo dell’India quale hub competitivo per la produzione di elicotteri.

Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali dell’AD&S.

Con oltre 60mila dipendenti nel mondo, opera per la sicurezza globale attraverso i settori degli Elicotteri, Elettronica, Aeronautica, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali come Eurofighter, JSF, NH-90, FREMM, GCAP e Eurodrone.

Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, UK, Polonia e USA, e si avvale anche di società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (71,4%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (19,3%).

Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2024 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 20,9 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 44,2 miliardi di euro e ricavi consolidati per 17,8 miliardi di euro.

Inclusa anche nell’indice MIB ESG, l’azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

Questa interazione strategica ridefinisce il settore aerospaziale indiano, rafforza l’autonomia nel campo della difesa e posiziona il paese quale hub affidabile e globale per la costruzione e il supporto di elicotteri.

Adani Defence & Aerospace, parte di Adani Group, è la maggiore azienda privata indiana con capacità integrate nella difesa e nell’aerospazio, e realizza capacità critiche in ambito terrestre, aereo e navale.

L’azienda progetta, sviluppa, costruisce e supporta un’ampia gamma di piattaforme e sistemi, comprendenti anche quelli per sorveglianza e ‘early warning’, sistemi a pilotaggio remoto, armamento e munizionamento avanzato, contromisure elettroniche e avionica.

In linea con i principi alla base dell’Aatmanirbhar Bharat, l’azienda è impegnata a continuare, nel lungo periodo, nello sviluppo di capacità, nella prontezza operativa e nel rafforzamento della sicurezza nazionale dell’India.

Ashish Rajvanshi, CEO di Adani Defence & Aerospace, ha affermato: “Con un fabbisogno previsto di oltre 1.000 elicotteri da parte delle forze armate indiane nel prossimo decennio, questa partnership realizza la nostra visione per il raggiungimento di capacità di produzione autonoma. Questa collaborazione consentirà una progressiva localizzazione, rafforzerà la catena di fornitura e posizionerà l’India come una base manifatturiera di respiro mondiale”.

Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters, ha aggiunto: “Siamo estremamente lieti di unire le forze con Adani per contribuire alla visione dell’India per un rafforzamento progressivo della propria industria di aeromobili ad ala rotante, consentendo così al Paese di accedere alle tecnologie avanzate e alle capacità operative che merita. Guardiamo con grande interesse ai prossimi sviluppi di questo percorso, facendo leva sulle nostre competenze complementari per offrire le soluzioni migliori”.