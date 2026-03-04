Breaking news Infrastrutture - Claudio Andrea Gemme (Anas): ennesimo premio dal mondo culturale per l'attenzione alla sicurezza stradale

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:39
di Maurizio Pizzuto
Mercoledì 04 Marzo 2026
Dopo il riconoscimento musicale al Festival di Sanremo, anche il cinema premia Anas: l'AD Claudio Andrea Gemme ha ricevuto oggi il Premio Film Impresa Unindustria per l'innovazione nella comunicazione delle opere infrastrutturali. La cerimonia si è svolta alla Casa del Cinema di Roma, celebrando il ruolo di Anas nella sicurezza stradale e nello sviluppo territoriale.

Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas, ha ricevuto oggi l'ennesimo premio dal mondo culturale per l'attenzione alla sicurezza stradale: dopo il riconoscimento musicale al Festival di Sanremo, anche il cinema ha ringraziato la società delle strade italiane.

Il prestigioso Premio Film Impresa, conferito da Unindustria, ha celebrato l'eccellenza di Gemme e Anas nella comunicazione cinematografica d'impresa, valorizzando futuro, innovazione e sviluppo sostenibile attraverso i film che narrano le grandi opere infrastrutturali.

La consegna è avvenuta oggi alla Casa del Cinema di Roma, cornice suggestiva della cerimonia che ha visto alternarsi proiezioni e premiazioni nelle categorie documentaria, narrativa e innovativa.

Gemme ha ritirato il riconoscimento per l'impegno di Anas nel racconto visivo delle imprese, dai progetti per il Giubileo 2025 alle infrastrutture per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, con particolare enfasi sulla sicurezza stradale che da sempre guida le scelte strategiche dell'azienda.

Il Premio Film Impresa, presieduto da Caterina Caselli e diretto artisticamente da Mario Sesti, si conferma appuntamento irrinunciabile per l'audiovisivo d'impresa, con il Lazio leader nazionale per imprese (2.500), occupati (15.000) e fatturato (3,3 miliardi).

Insieme a Gemme, sono stati premiati nomi di spicco come Matteo Garrone (Premio Ermanno Olmi), Pietro Salini di Webuild e Luca Zingaretti, consolidando il ponte tra cinema e industria italiana.

Gemme, alla guida di Anas, ha contribuito a film che illustrano manutenzione stradale, sicurezza, investimenti miliardari e rapporto con le comunità locali, rendendo tangibile l'impatto delle infrastrutture sulla vita quotidiana degli italiani.

L'evento, presentato da Giampaolo Letta e Giuseppe Biazzo Presidente Unindustria, ha ulteriormente rafforzato il legame tra cinema, imprese e territorio, con echi nei principali festival come Venezia e Roma.

Questo ennesimo riconoscimento dal mondo culturale conferma il ruolo centrale di Anas nella sicurezza stradale e nell'innovazione infrastrutturale, premiando una comunicazione che unisce eccellenza tecnica e narrazione emozionale.


