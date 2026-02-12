Breaking news infrastrutture - Confindustria VenEst: urgenti lavori SR 308 Valsugana per salvare 13 mld produzione Padova, rischio declino senza potenziamento strade

Confindustria Veneto Est suona la sveglia sulle infrastrutture "minori" ma vitali per il tessuto produttivo padovano, tra i più dinamici d'Italia. Non basta l'Alta Velocità: priorità assoluta al potenziamento della SR 308 "Strada del Santo" verso Padova Est, al completamento post-Castelfranco con la bretella di Loria verso la Pedemontana Veneta, all'adeguamento della SS 47 Valsugana da Limena a Cittadella e alla variante Cittadella-Bassano. Senza dimenticare la SR 10 Padana Inferiore. Queste opere sono essenziali per reggere l'aumento di traffico di persone e merci, specie con l'entrata in funzione della Pedemontana e il futuro Policlinico.

Francesco Nalini, vicepresidente per il Territorio di Padova di Confindustria Veneto Est, cita dati elaborati da InfoCamere: lungo il corridoio SR 308-Valsugana (da Padova Est a Castelfranco, Limena-Cittadella) operano oltre 7.000 imprese manifatturiere (industria e costruzioni), con 78mila addetti in crescita dell'83% dal 2019. Generano 13 miliardi di euro di produzione nel 2024 (+47% pre-Covid), pari al 38,2% dell'output industriale padovano, e 18,3 miliardi di ricchezza annua (28,5% del totale). "Una densità imprenditoriale ad alto potenziale, ma la rete viaria attuale è inadeguata", avverte Nalini.

La viabilità obsoleta ha già causato mancati investimenti e delocalizzazioni. Per competere, serve un "gioco di sistema" tra Regione Veneto, Province, Comuni, forze sociali, Ministero e Anas, senza ritardi. L'alternativa? Declino industriale dell'intera area, con flussi esplosivi da Pedemontana e Policlinico. Confindustria VenEst chiede interventi urgenti su SR 308 e Valsugana per sostenere la crescita economica del Veneto.