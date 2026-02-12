Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 19:33
Breaking news infrastrutture - Confindustria VenEst: urgenti lavori SR 308 Valsugana per salvare 13 mld produzione Padova, rischio declino senza potenziamento strade
Francesco Nalini (Confindustria Veneto Est) lancia l'allarme: potenziare SR 308 Strada del Santo, Valsugana e bretella Loria per 7.000 imprese e 78mila addetti, o l'area da 13 miliardi di euro rischia il declino con Pedemontana e Policlinico in arrivo.

(Prima Pagina News)
Giovedì 12 Febbraio 2026
Roma - 12 feb 2026 (Prima Pagina News)

Confindustria Veneto Est suona la sveglia sulle infrastrutture "minori" ma vitali per il tessuto produttivo padovano, tra i più dinamici d'Italia. Non basta l'Alta Velocità: priorità assoluta al potenziamento della SR 308 "Strada del Santo" verso Padova Est, al completamento post-Castelfranco con la bretella di Loria verso la Pedemontana Veneta, all'adeguamento della SS 47 Valsugana da Limena a Cittadella e alla variante Cittadella-Bassano. Senza dimenticare la SR 10 Padana Inferiore. Queste opere sono essenziali per reggere l'aumento di traffico di persone e merci, specie con l'entrata in funzione della Pedemontana e il futuro Policlinico.

Francesco Nalini, vicepresidente per il Territorio di Padova di Confindustria Veneto Est, cita dati elaborati da InfoCamere: lungo il corridoio SR 308-Valsugana (da Padova Est a Castelfranco, Limena-Cittadella) operano oltre 7.000 imprese manifatturiere (industria e costruzioni), con 78mila addetti in crescita dell'83% dal 2019. Generano 13 miliardi di euro di produzione nel 2024 (+47% pre-Covid), pari al 38,2% dell'output industriale padovano, e 18,3 miliardi di ricchezza annua (28,5% del totale). "Una densità imprenditoriale ad alto potenziale, ma la rete viaria attuale è inadeguata", avverte Nalini.

La viabilità obsoleta ha già causato mancati investimenti e delocalizzazioni. Per competere, serve un "gioco di sistema" tra Regione Veneto, Province, Comuni, forze sociali, Ministero e Anas, senza ritardi. L'alternativa? Declino industriale dell'intera area, con flussi esplosivi da Pedemontana e Policlinico. Confindustria VenEst chiede interventi urgenti su SR 308 e Valsugana per sostenere la crescita economica del Veneto.


infrastrutture Veneto
