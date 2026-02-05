Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 19:11
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture – Dl Ponte Stretto: via libera del Consiglio dei ministri per superare i rilievi della Corte dei Conti
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture – Dl Ponte Stretto: via libera del Consiglio dei ministri per superare i rilievi della Corte dei Conti

Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sulle infrastrutture strategiche e sul Ponte sullo Stretto, con disposizioni urgenti su commissari straordinari e concessioni per rispondere alle osservazioni della Corte dei Conti e riavviare la fase operativa dell'opera da 14 miliardi.

di Maurizio Pizzuto
Giovedì 05 Febbraio 2026
Roma - 05 feb 2026 (Prima Pagina News)

Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sulle infrastrutture strategiche e sul Ponte sullo Stretto, con disposizioni urgenti su commissari straordinari e concessioni per rispondere alle osservazioni della Corte dei Conti e riavviare la fase operativa dell'opera da 14 miliardi.

Il governo ha dato il via libera al decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni”, provvedimento che contiene il nuovo impianto normativo per il Ponte sullo Stretto di Messina e per altre infrastrutture considerate strategiche.
L'obiettivo dichiarato dell'Esecutivo è quello di superare i rilievi formulati dalla Corte dei Conti, che nelle scorse settimane aveva evidenziato criticità procedurali e la necessità di un pieno allineamento alle regole europee sui controlli contabili e sulle concessioni.

Il decreto interviene in particolare sul regime dei commissari straordinari, ridefinendone poteri, durata dell'incarico e obblighi di rendicontazione al Parlamento, e sulla regolazione delle concessioni nel settore delle infrastrutture e trasporti.
Secondo le anticipazioni, il testo recepisce le richieste della magistratura contabile, rafforzando la cornice di legalità e trasparenza e archiviando alcune delle formulazioni più controverse del precedente schema, oggetto di rilievo da parte del Quirinale e degli organi di controllo.

Per il Ponte sullo Stretto, il decreto rappresenta un passaggio amministrativo decisivo: una volta colmati i vuoti documentali e normativi segnalati dai giudici contabili, il governo punta a riattivare la fase operativa, dal piano economico-finanziario aggiornato all'accordo di programma tra ministeri competenti e società concessionaria Stretto di Messina.
Si tratta di un'opera stimata in circa 14 miliardi di euro, fortemente sostenuta dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che viene considerata dall'esecutivo un tassello centrale per l'integrazione dei corridoi europei, la continuità territoriale tra Calabria e Sicilia e la competitività dei porti del Mezzogiorno.

Il nuovo impianto sugli appalti e sui poteri commissariali viene però contestato dalle opposizioni e da una parte del mondo ambientalista, che parlano di “progetto illegittimo” e di rischi per la tenuta dei conti pubblici, chiedendo di destinare le risorse a manutenzioni diffuse e reti esistenti.
Nei prossimi giorni il testo approderà in Gazzetta Ufficiale e inizierà il percorso parlamentare di conversione, che si preannuncia politicamente acceso, mentre sul territorio calabro-siciliano si riapre il confronto tra attese occupazionali, timori per l'impatto ambientale e richieste di opere compensative.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#CorteDeiConti
#PonteStretto
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it