Breaking news infrastrutture - Milano Cortina 2026: 38mila posti lavoro e 5,3 miliardi indotto economico boom

Olimpiadi Milano-Cortina generano 38.000 posti di lavoro in Lombardia, Veneto e Trentino, con 5,3 miliardi di euro di indotto e +300-400 milioni PIL annuo 2025-2026. Opportunità in sanità, turismo e logistica, ma allarme carenza operai specializzati.

Venerdì 06 Febbraio 2026
Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 rappresentano un motore potentissimo per l'economia italiana, con stime che parlano di oltre 38.000 posti di lavoro generati tra occupazione diretta e indotto, concentrati soprattutto in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Non si tratta solo di impieghi temporanei per le due settimane di gara dal 6 al 22 febbraio, ma di opportunità che si estendono per 9-12 mesi prima, per gestire infrastrutture, logistica, accreditamenti e marketing, e fino a 2-3 mesi dopo per smobilitazione e bilanci.

I settori più dinamici includono educazione, formazione e risorse umane al primo posto, seguiti da attività sportive e ricreative, servizi culturali, turismo e trasporti-logistica. Tra le figure più richieste spiccano manager per lo staff, addetti all'accoglienza, fotografi multimedia, tecnici sanitari come medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi specializzati in emergenze. Tutte le posizioni richiedono inglese fluente, competenze digitali e adattabilità a contesti multiculturali.

Tuttavia, emerge una criticità: la scarsità di operai specializzati, tecnici edili e manutentori di impianti, oltre a esperti iperspecializzati come maestri del ghiaccio, tecnici sciistici e cybersecurity. Servono programmi formativi urgenti e incentivi per colmare questi vuoti e garantire il successo infrastrutturale dell'evento.

L'impatto economico è travolgente: 5,3 miliardi di euro totali, con 1,1 miliardi dalla spesa turistica immediata, 1,2 miliardi dal turismo post-evento nei 12-18 mesi successivi e 3 miliardi da infrastrutture permanenti. Il PIL italiano crescerà di 300-400 milioni annui nel biennio 2025-2026, pari allo 0,1-0,2% sul totale nazionale, grazie a consumi, turismo e investimenti pubblici. Con oltre 2,5 milioni di visitatori, 850.000 biglietti e un'audience globale di 3 miliardi, l'evento boosterà produzione locale di 3 miliardi.

Milano-Cortina 2026 va oltre lo sport: crea un ecosistema di capitale umano con 20.000 volontari e tirocinanti che acquisiscono competenze certificate. L'eredità duratura rafforzerà turismo, infrastrutture e occupazione, trasformando l'Italia in un hub internazionale più competitivo.


