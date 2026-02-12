Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:08
Breaking news infrastrutture - Ponte Messina, Recchi: senza reti efficienti Italia non competitiva

Giuseppe Recchi, presidente Stretto di Messina, al panel 'La Ripartenza' di Milano: "Senza infrastrutture moderne, il Paese non compete". Fiducioso sul Ponte strategico, opportunità per crescita economica, 'Silicon Valley' ingegneri e filiera costruzioni.

(Prima Pagina News)
Giovedì 12 Febbraio 2026
Roma - 12 feb 2026 (Prima Pagina News)

Giuseppe Recchi, presidente Stretto di Messina, al panel 'La Ripartenza' di Milano: "Senza infrastrutture moderne, il Paese non compete". Fiducioso sul Ponte strategico, opportunità per crescita economica, 'Silicon Valley' ingegneri e filiera costruzioni.

 "Senza infrastrutture moderne ed efficienti, il paese non può essere competitivo". Parole nette di Giuseppe Recchi, presidente della Stretto di Messina spa, pronunciate durante il panel sulle infrastrutture all'evento 'La Ripartenza' a Milano. Recchi ha ribadito la determinazione per realizzare il Ponte sullo Stretto, un'opera chiave per lo sviluppo italiano.

Il progetto, ha spiegato, ha superato rigorosi controlli tecnici, normativi, legali e ambientali, evolvendosi nel tempo per rispondere a tutte le esigenze. "Siamo fiduciosi e determinati", ha assicurato Recchi, evidenziando i benefici economici sui territori coinvolti e l'impatto sulla crescita nazionale.

L'opera non sarà solo un collegamento fisico tra Sicilia e Calabria, ma una "straordinaria occasione" per ingegneri e filiera delle costruzioni. Recchi la paragona a una "Silicon Valley delle infrastrutture", grazie alle tecnologie avanzate e alle competenze che genererà, consolidando l'eccellenza italiana nel settore.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
