Breaking news infrastrutture - Ponte Messina, Recchi: senza reti efficienti Italia non competitiva

"Senza infrastrutture moderne ed efficienti, il paese non può essere competitivo". Parole nette di Giuseppe Recchi, presidente della Stretto di Messina spa, pronunciate durante il panel sulle infrastrutture all'evento 'La Ripartenza' a Milano. Recchi ha ribadito la determinazione per realizzare il Ponte sullo Stretto, un'opera chiave per lo sviluppo italiano.

Il progetto, ha spiegato, ha superato rigorosi controlli tecnici, normativi, legali e ambientali, evolvendosi nel tempo per rispondere a tutte le esigenze. "Siamo fiduciosi e determinati", ha assicurato Recchi, evidenziando i benefici economici sui territori coinvolti e l'impatto sulla crescita nazionale.

L'opera non sarà solo un collegamento fisico tra Sicilia e Calabria, ma una "straordinaria occasione" per ingegneri e filiera delle costruzioni. Recchi la paragona a una "Silicon Valley delle infrastrutture", grazie alle tecnologie avanzate e alle competenze che genererà, consolidando l'eccellenza italiana nel settore.