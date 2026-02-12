Breaking news infrastrutture - Stop cantieri autostradali Liguria ponti primavera: viabilità libera su A10, A12 e A26 per Pasqua e Sanremo

La Regione Liguria tira un sospiro di sollievo per gli automobilisti: durante i ponti primaverili e le festività pasquali, i cantieri autostradali verranno sospesi su gran parte della rete, garantendo una viabilità fluida e senza intoppi. L'annuncio arriva al termine del tavolo tecnico convocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la partecipazione di concessionari autostradali, Regione Liguria, Anci Liguria e Anas.

L'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha sottolineato la portata storica della misura: "Da anni non assistevamo a una programmazione di alleggerimento così significativa. La nostra rete autostradale sarà sostanzialmente libera da cantieri, in particolare lungo le riviere da ponente a levante, sia sulle tratte Aspi che su quelle di Concessioni del Tirreno". Questo stop ai cantieri autostradali in Liguria riguarderà soprattutto l'A10, con piena viabilità tra Savona e Arma di Taggia garantita da Autofiori per il Festival di Sanremo, salvo due scambi di carreggiata inevitabili: l'adeguamento della galleria Fornaci tra Savona e Spotorno, e quello della galleria Montegrosso tra Finale Ligure e Pietra Ligure, entrambi conclusi entro il primo aprile.

Novità importanti anche sul nodo di Busalla della A7 Genova-Milano: Aspi propone di anticipare di un anno il completamento dei lavori, una soluzione che verrà valutata con gli enti locali in un tavolo dedicato. Intanto, fino a giugno sulla A26 saranno sempre disponibili due corsie per senso di marcia, seguite da smontaggi che riporteranno le tre corsie. Sulla A12, entro fine febbraio si conclude l'intervento al casello di Ceparana, rendendolo pienamente operativo con tutti i sistemi di pagamento; entro marzo, invece, termina l'interconnessione A12-A15, frutto di un investimento di 40 milioni di euro per fluidificare il traffico.

Questa programmazione di alleggerimento progressivo dei cantieri autostradali in Liguria prelude a un'estate con minori disagi, rispondendo alle esigenze del territorio e dei pendolari. Un passo avanti per la sicurezza e la scorrevolezza della viabilità autostradale ligure.