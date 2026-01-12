Breaking news infrastrutture - Super commissario Anas: Claudio Gemme al comando di 93 cantieri per accelerare le opere stradali

Nuovo cambio di passo in arrivo sul fronte delle infrastrutture stradali: secondo quanto riportato nell’allegato (rassegna stampa da la Repubblica del 12 gennaio 2026), il governo è pronto ad affidare a Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, una regia unica per la gestione dei cantieri oggi “sotto sorveglianza”.​

Il provvedimento, atteso in Consiglio dei ministri, prevede l’uscita di scena di 13 commissari nominati in diverse stagioni politiche e la concentrazione di compiti, funzioni e poteri su un solo “super commissario”.​

Il perimetro dell’intervento riguarda 93 opere distribuite lungo la penisola, per un valore complessivo indicato in oltre 26 miliardi, anche se l’allegato segnala che i fondi effettivamente disponibili (nazionali ed europei) sarebbero inferiori.​

La molla dell’accentramento è la preoccupazione per lo stato di avanzamento dei lavori: in diversi casi vengono indicati progressi minimi, con percentuali molto basse e in alcuni interventi persino inferiori all’1%.​

La linea dell’esecutivo punta a “economie di scala” e riduzione dei costi, ma soprattutto a velocizzare progettazione, affidamenti e realizzazione delle opere già commissariate.​

Nello schema descritto nell’allegato, Gemme potrebbe nominare sub-commissari scegliendoli tra responsabili territoriali Anas, valorizzando prossimità ai cantieri e conoscenza dei contesti locali.​

Sul piano politico, l’allegato collega l’operazione alla spinta della Lega e al tema dello scorporo di Anas dal perimetro di Ferrovie dello Stato, con l’ipotesi di un ritorno al ministero dell’Economia e una missione ampliata come stazione appaltante anche per lavori delle province.​

Nel quadro citato, pesa anche la necessità di far correre gli interventi in aree strategiche, incluse quelle legate alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dove Anas risulta soggetto attuatore per vari progetti.