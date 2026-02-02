Difesa: Leonardo partecipa alla settimana dedicata alle STEM

Leonardo e Fondazione Leonardo ETS, hanno promosso, oggi 2 febbraio 2026 presso il nuovo spazio espositivo di Leonardo al Pratibus District, un'iniziativa istituzionale dedicata al ruolo delle discipline scientifiche e tecnologiche nel mondo della Difesa e della Sicurezza, con particolare attenzione alle sfide contemporanee e alle opportunità per le nuove generazioni, realizzata nell’ambito della settimana nazionale delle STEM (Science, Technology, Engineering e Mathematics). organizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

All’evento hanno partecipato Eugenia Roccella, Ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità, Isabella Rauti, sottosegretario di Stato alla Difesa, la deputata Marta Schifone, Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, Helga Cossu, il Direttore Generale di Fondazione Leonardo ETS e Chief Digital Identity & Outreach Officer di Leonardo, Antonio Liotti, Chief People & Organization di Leonardo, Alberto Angela, divulgatore scientifico e Antonello Giannelli, Associazione Nazionale Presidi.

Presenti, inoltre, alunni delle classi di quarta e quinto Liceo superiore.

L’incontro è stato l’occasione per promuovere un dialogo aperto tra Istituzioni, industria, mondo accademico e mondo scientifico, mostrando dal vivo alle giovani generazioni presenti le sfide e le opportunità derivanti dallo studio delle discipline STEM.

Leonardo e Fondazione Leonardo ETS, attraverso interventi, testimonianze ed esperienze divulgative, intendono contribuire alla diffusione di una cultura della Difesa consapevole, evidenziando come ricerca, innovazione tecnologica e sicurezza siano elementi centrali per la tutela delle persone, delle infrastrutture e dei valori democratici.

Presso lo spazio espositivo, sono state messe in mostra alcune delle tecnologie sviluppate dai ricercatori e dagli ingegneri di Leonardo.

“Oggi abbiamo avuto l’opportunità di illustrare come le competenze STEM rappresentino uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza del nostro Paese. La ricerca, l’innovazione tecnologica e la difesa sono elementi centrali per la tutela delle persone, delle infrastrutture critiche e dei valori democratici che costituiscono il fondamento della nostra società. In un mondo in continua evoluzione, dove le minacce e le sfide sono sempre più complesse e interconnesse, è essenziale avere la consapevolezza che il capitale umano del futuro dovrà avere basi di natura tecnico-scientifica. Fondazione Leonardo ETS condivide questa visione e ha l’ambizione di stimolare la curiosità e l’interesse delle giovani generazioni attraverso un’offerta formativa diversificata e innovativa, che comprende seminari, cicli di incontri nelle scuole e altre iniziative di divulgazione scientifica per contribuire a costruire una società più sicura, più sostenibile ed equa”. Lo ha affermato Helga Cossu, Direttore Generale Fondazione Leonardo ETS e Chief Digital Identity & Outreach Officer di Leonardo, nel corso dell’evento.