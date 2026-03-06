Breaking news Infrastrutture - Aeroporto d'Abruzzo: via libera alla continuità territoriale per Linate e Torino

Il percorso per garantire nuovi collegamenti stabili tra l’Abruzzo e i principali poli economici del Nord Italia ha segnato oggi un passo fondamentale. Presso la sede di collegamento della Regione Abruzzo a Roma, si è svolta la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria riguardante gli oneri di servizio pubblico per l'Aeroporto d'Abruzzo. L'obiettivo dell'incontro, presieduto dal governatore Marco Marsilio, è l'attivazione della continuità territoriale sulle tratte verso Milano Linate e Torino Caselle, considerate vitali per la mobilità di cittadini e imprese.

Al tavolo tecnico hanno partecipato i vertici della Saga, con il presidente Giorgio Fraccastoro e il direttore generale Luca Bruni, insieme ai rappresentanti dell'Enac e della direzione generale per gli Aeroporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il riconoscimento della continuità territoriale su queste rotte segue un lungo confronto con la Commissione Europea, necessario per autorizzare il regime di aiuti e garantire tariffe e frequenze fisse su collegamenti ritenuti strategici per lo sviluppo produttivo del territorio.

Al termine del confronto, il presidente Marco Marsilio ha tracciato il cronoprogramma per i prossimi mesi: "Nel corso della riunione di oggi è stata esaminata tutta la documentazione, completata l'istruttoria e aggiornata la seduta per la conclusione della Conferenza dei servizi al prossimo 25 marzo. È stato un lavoro molto proficuo. Stiamo rapidamente concludendo una fase decisoria, dopo la lunga attesa necessaria affinché la Commissione europea riconoscesse alla regione Abruzzo la continuità territoriale su queste tratte. Per questo, confidiamo di poter andare a gara prima dell'estate e già dal prossimo inverno attivare i collegamenti da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle, rispondendo a un'esigenza che da tempo cittadini e imprese ci segnalano come strategica per lo sviluppo economico e produttivo del territorio".