Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:46
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Aeroporto d'Abruzzo: via libera alla continuità territoriale per Linate e Torino
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Aeroporto d'Abruzzo: via libera alla continuità territoriale per Linate e Torino

Si è sbloccato a Roma l'iter per i voli agevolati dallo scalo di Pescara. La Regione Abruzzo punta a concludere la gara entro l'estate per far decollare i primi collegamenti entro la prossima stagione invernale.

(Prima Pagina News)
Venerdì 06 Marzo 2026
Roma - 06 mar 2026 (Prima Pagina News)

Si è sbloccato a Roma l'iter per i voli agevolati dallo scalo di Pescara. La Regione Abruzzo punta a concludere la gara entro l'estate per far decollare i primi collegamenti entro la prossima stagione invernale.

Il percorso per garantire nuovi collegamenti stabili tra l’Abruzzo e i principali poli economici del Nord Italia ha segnato oggi un passo fondamentale. Presso la sede di collegamento della Regione Abruzzo a Roma, si è svolta la prima seduta della Conferenza dei servizi decisoria riguardante gli oneri di servizio pubblico per l'Aeroporto d'Abruzzo. L'obiettivo dell'incontro, presieduto dal governatore Marco Marsilio, è l'attivazione della continuità territoriale sulle tratte verso Milano Linate e Torino Caselle, considerate vitali per la mobilità di cittadini e imprese.

Al tavolo tecnico hanno partecipato i vertici della Saga, con il presidente Giorgio Fraccastoro e il direttore generale Luca Bruni, insieme ai rappresentanti dell'Enac e della direzione generale per gli Aeroporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il riconoscimento della continuità territoriale su queste rotte segue un lungo confronto con la Commissione Europea, necessario per autorizzare il regime di aiuti e garantire tariffe e frequenze fisse su collegamenti ritenuti strategici per lo sviluppo produttivo del territorio.

Al termine del confronto, il presidente Marco Marsilio ha tracciato il cronoprogramma per i prossimi mesi: "Nel corso della riunione di oggi è stata esaminata tutta la documentazione, completata l'istruttoria e aggiornata la seduta per la conclusione della Conferenza dei servizi al prossimo 25 marzo. È stato un lavoro molto proficuo. Stiamo rapidamente concludendo una fase decisoria, dopo la lunga attesa necessaria affinché la Commissione europea riconoscesse alla regione Abruzzo la continuità territoriale su queste tratte. Per questo, confidiamo di poter andare a gara prima dell'estate e già dal prossimo inverno attivare i collegamenti da Pescara per Milano Linate e Torino Caselle, rispondendo a un'esigenza che da tempo cittadini e imprese ci segnalano come strategica per lo sviluppo economico e produttivo del territorio".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Abruzzo
#AeroportoAbruzzo
#Infrastrutture
#Trasporti
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it