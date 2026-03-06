Breaking news Infrastrutture Energetiche - Eolico offshore: Augusta hub del Mediterraneo, pronti 50 milioni di euro

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:48
Presentato all'Expo di Rimini il progetto che trasformerà lo scalo siciliano, insieme a Taranto, nel centro nevralgico per la produzione di energia green. Risorse in arrivo per l'adeguamento delle banchine.

(Prima Pagina News)
Venerdì 06 Marzo 2026
Rimini - 06 mar 2026 (Prima Pagina News)

Presentato all'Expo di Rimini il progetto che trasformerà lo scalo siciliano, insieme a Taranto, nel centro nevralgico per la produzione di energia green. Risorse in arrivo per l'adeguamento delle banchine.

Il porto di Augusta si prepara a una trasformazione radicale che porterà lavoro, ricchezza e significativi vantaggi per la salvaguardia dell’ambiente. Il ministero dell’Ambiente ha infatti selezionato lo scalo siciliano per ricoprire, insieme a Taranto, il ruolo di hub strategico nazionale per la produzione di energia eolica offshore. Per rendere concreta questa visione, sono pronti 50 milioni di euro destinati all’adeguamento delle infrastrutture esistenti, con l’obiettivo di avviare le attività operative entro un arco temporale di due o tre anni.

Le linee guida e le potenzialità di questo piano innovativo sono state discusse a Rimini durante il "Key The Energy Transition Expo". Al tavolo tecnico, coordinato da Aero (Associazione delle energie rinnovabili offshore), hanno partecipato i vertici delle Autorità di sistema portuale di Augusta, Taranto e Ravenna, insieme ai dirigenti del ministero dell’Ambiente. Durante il confronto è emersa la volontà comune di accelerare l'assegnazione delle risorse per garantire il rispetto della tabella di marcia.

Il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare della Sicilia orientale, Francesco Di Sarcina, ha espresso gratitudine al governatore Renato Schifani per aver sostenuto la candidatura unitaria di Augusta, ritenuta la scelta più competitiva per il territorio. Di Sarcina ha inoltre confermato che sono già stati avviati i primi dialoghi con gli operatori privati che gestiscono gli spazi necessari e con i vari soggetti della filiera nazionale. L'obiettivo è definire con precisione i ruoli di ogni attore coinvolto, procedendo di pari passo con la sistemazione delle strutture indispensabili per il decollo del progetto.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

