Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Sport Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 18:22
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Parigi chiede un passo indietro ad Albanese: "Parole oltraggiose su Israele"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Parigi chiede un passo indietro ad Albanese: "Parole oltraggiose su Israele"

Il ministro Barrot annuncia: "Il 23 febbraio chiederemo le dimissioni all'Onu". Firmano anche l'ex premier Borne e i deputati macroniani.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 11 Febbraio 2026
Roma - 11 feb 2026 (Prima Pagina News)

Il ministro Barrot annuncia: "Il 23 febbraio chiederemo le dimissioni all'Onu". Firmano anche l'ex premier Borne e i deputati macroniani.

Si alza la tensione tra la Francia e le Nazioni Unite. Il governo di Parigi ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, Relatrice speciale dell’ONU per i territori palestinesi, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla giurista italiana lo scorso 7 febbraio durante un forum di Al Jazeera a Doha.

L'annuncio è arrivato direttamente dall'Assemblea Nazionale per bocca del Ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot, che ha definito le parole di Albanese "oltraggiose e irresponsabili".

Il capo della diplomazia francese ha tracciato una linea netta tra la legittima critica politica e l'attacco frontale allo Stato ebraico.

Secondo Barrot, le esternazioni della Relatrice non avrebbero colpito l'esecutivo Netanyahu, ma "Israele in quanto popolo e in quanto nazione".

"La Francia condanna senza riserva alcuna queste dichiarazioni", ha dichiarato Barrot. "Il prossimo 23 febbraio, presso il Consiglio dei diritti umani dell'Onu, chiederemo formalmente che la signora Albanese lasci il suo incarico". La mossa del governo francese segue una lettera aperta sottoscritta da circa quaranta parlamentari dell'area macroniana.

Tra i firmatari figurano nomi di peso della politica transalpina, tra cui: Élisabeth Borne (ex Prima Ministra); Olivia Grégoire (ex Ministra); Sylvain Maillard e Constance Le Grip.

I deputati avevano sollecitato un intervento immediato del Quai d'Orsay, ritenendo che le posizioni espresse a Doha dalla funzionaria ONU avessero superato il mandato di imparzialità richiesto dal suo ruolo.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#FrancescaAlbanese
#Francia
#Israele
#Onu
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it