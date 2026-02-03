Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 19:07
Salvini: "Vannacci mi ha deluso, i generali non sono la forza della Lega"

Il Generale è stato espulso dal gruppo dei Patrioti per l'Europa.

(Prima Pagina News)
Martedì 03 Febbraio 2026
Roma - 03 feb 2026 (Prima Pagina News)

Il Generale è stato espulso dal gruppo dei Patrioti per l'Europa.

Si consuma nel modo più traumatico lo strappo tra la Lega e Roberto Vannacci. Dopo mesi di tensioni sotterranee, la nascita di "Futuro Nazionale" trasforma il divorzio in una sfida frontale.

Mentre il Generale sbatte la porta per inseguire un progetto di "destra identitaria radicale", il Carroccio reagisce con un'offensiva su due fronti: lo sdegno umano di Matteo Salvini e l'immediata estromissione dell'eurodeputato dai palazzi del potere europeo.

Il leader della Lega ha rotto un silenzio durato ore con un post durissimo, definendosi "deluso e amareggiato". Salvini ha rivendicato il ruolo di "scudo" offerto a Vannacci quando era isolato da media e politica, ricordando come il partito gli abbia "spalancato le porte di Pontida" e garantito cariche di prestigio: dalla candidatura in tutti i collegi alla nomina a vicesegretario.

"Far parte di una famiglia non significa solo ottenere posti: significa sacrificio e lealtà", ha attaccato Salvini. "Onore e disciplina hanno un significato preciso, specie per chi ha indossato una divisa".

La rappresaglia politica si è spostata rapidamente a Bruxelles. La delegazione della Lega ha ufficializzato che Vannacci non è più membro del Gruppo dei Patrioti per l'Europa, la famiglia politica di Orbán e Le Pen. La sua permanenza è stata dichiarata incompatibile con l'abbandono della Lega.

Il Generale si trova ora isolato tra i non iscritti, mentre il gruppo ha confermato la centralità della Lega come partner strategico.

Non meno gelide le reazioni dei big leghisti. Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha liquidato la vicenda come "un film dal finale già scritto", definendo Vannacci un "corpo estraneo" che deve il suo seggio solo ai voti leghisti. Sulla stessa linea Alberto Stefani, che ha citato il dogma "Nulla salus extra ecclesiam", criticando il personalismo del Generale a scapito della militanza.

Se l'associazione "Il Mondo al Contrario" resta fedele a Vannacci, il Generale trova la strada sbarrata a destra: CasaPound ha già negato ogni adesione a Futuro Nazionale.

Sul fronte legale, Vannacci ha depositato una querela contro il Corriere della Sera, smentendo i rumors su presunti contatti con Matteo Renzi: "Falsità costruite a tavolino per screditarmi".


