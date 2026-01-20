Von der Leyen a Davos: "I dazi aggiuntivi di Trump sono un errore"

“Quando si tratta della sicurezza della regione artica, l’Europa è pienamente impegnata”. Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, intervenendo al Forum Economico Mondiale di Davos.

“I dazi aggiuntivi proposti” da Donald Trump sulle importazioni negli Usa dalle nazioni europee che hanno inviato militari in Groenlandia “sono un errore, soprattutto tra alleati di lunga data. L’UE e gli Stati Uniti hanno concordato un accordo commerciale lo scorso luglio. E in politica come negli affari, un accordo è un accordo. E quando gli amici si stringono la mano, deve pur significare qualcosa”, ha evidenziato von der Leyen.