Tangenziale sud Modena: Mit approva progetto Complanarina, sblocco dopo 15 anni
Tangenziale sud Modena: Mit approva progetto Complanarina, sblocco dopo 15 anni

(Prima Pagina News)
Martedì 17 Febbraio 2026
Roma - 17 feb 2026 (Prima Pagina News)

Un passo decisivo per la mobilità emiliana arriva dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il via libera al progetto esecutivo della Tangenziale sud di Modena, nota come Complanarina, mette fine a un'attesa durata oltre quindici anni. Questo nuovo asse di circa sei chilometri collegherà direttamente la tangenziale sud al casello autostradale di Modena Sud sull'A1, creando un collegamento fluido e moderno che cambierà il volto della circolazione locale.

L'intervento, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, non è solo un'aggiunta di asfalto: rappresenta una soluzione concreta alle congestioni croniche che affliggono l'area. La pressione su arterie come la Vignolese e via Gherbella diminuirà sensibilmente, con meno code nei punti critici e un alleggerimento generale del traffico urbano. Immaginate di entrare in autostrada senza intoppi, con percorsi più rapidi per pendolari, camion e famiglie in partenza per le vacanze.

Il progetto prevede una revisione completa di rotatorie, svincoli e del cavalcavia autostradale, con standard elevati di sicurezza e funzionalità. Queste opere non solo sbloccheranno un nodo strategico per l'economia modenese, ma porteranno benefici tangibili in termini di tempi di percorrenza ridotti e inquinamento da code diminuito. Modena, hub industriale e logistico del Nord Italia, guadagnerà efficienza, favorendo imprese e lavoratori che ogni giorno affrontano il caos viario.

L'approvazione dal Mit accelera i tempi: dopo anni di progetti in sospeso, la Complanarina diventa realtà, confermando l'impegno del governo per infrastrutture al servizio dei territori. Prospettive rosee per una viabilità più smart, con effetti positivi su sicurezza stradale e qualità della vita. Questo è solo l'inizio di un rinnovamento che potrebbe ispirare altre città emiliane alle prese con simili criticità.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#ComplanarinaModena
#InfrastruttureMit
#SalviniInfrastrutture
#TangenzialeModena
PPN
Prima Pagina News
