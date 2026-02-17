Breaking news infrastrutture - Tajani a Tirana per Corridoio VIII: seconda riunione su asse Mar Nero-Adriatico

L'Italia rafforza il suo ruolo di ponte strategico nei Balcani. Domani, 18 febbraio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà a Tirana per la seconda riunione ministeriale sul Corridoio VIII, l'infrastruttura che collegherà il Mar Nero al Mar Adriatico passando per Bulgaria, Nord Macedonia e Albania. Questo asse si innesta sui porti di Bari e Brindisi, creando un network vitale per commerci e logistica mediterranea.

L'evento segue il primo incontro a Brindisi nel luglio 2023 e i colloqui tra Tajani e la ministra albanese Elisa Spiropali al vertice Italia-Albania di novembre. Non si tratta solo di strade e binari: il Corridoio VIII diventa piattaforma di dialogo politico, volano per lo sviluppo economico regionale e snodo per la mobilità militare Ue e Nato. Tajani ribadirà la priorità europea del progetto, puntando a consolidare l'Adriatico come hub strategico.

Obiettivi e ricadute strategiche

Al centro dei lavori, la mobilitazione urgente di fondi pubblico-privati per concretizzare l'opera. L'Italia spinge per accelerare i tempi, valorizzando i benefici per i Balcani Occidentali e il loro cammino verso l'integrazione europea. Parteciperanno i ministri degli Esteri di Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord e Romania, quest'ultima associata per la componente militare. Una conferenza stampa congiunta chiuderà l'incontro, delineando i prossimi passi.

Questa iniziativa conferma l'impegno italiano per un'Europa più connessa e sicura. Il Corridoio VIII non solo fluidificherà traffici e merci, ma rafforzerà la coesione geopolitica, con Bari e Brindisi al centro di flussi commerciali dal Mar Nero all'Italia. Prospettive rosee per imprese pugliesi e albanesi, pronte a cavalcare l'onda di crescita infrastrutturale.